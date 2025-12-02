Azerbaycan-Türkiye Ekonomik İşbirliği Artıyor

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR)- Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, Iğdır, Kars, Ardahan ile Azerbaycan'ın Nahçıvan, Karabağ ve Doğu Zengezur bölgelerinde ticari potansiyelin her geçen gün arttığı, forumların, karşılıklı ziyaretlerin ve iş insanları toplantılarının iş birliğini güçlendirdiğini söyledi.

Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki sınır illerini kapsayan yeni ekonomik işbirliği mekanizmalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. İş birliği mekanizmalarının tarımdan hayvancılığa, turizmden lojistiğe ve kültürel diplomasiden gümrük süreçlerinin modernizasyonuna kadar geniş bir alanda gelişmeye devam ettiğini kaydeden, iki ülke arasındaki ticari potansiyelin her geçen gün arttığı belirtti.

10–11 Haziran 2025'te İstanbul Başkonsolosluğu Ticaret Temsilciliği ve Kars Başkonsolosluğu iş birliğiyle Erzurum ve Erzincan'da iş insanlarıyla görüşmeler gerçekleştirildiğini belirten Aliyev, "17 Haziran 2025'te Kars'ta ilk kez düzenlenen Türkiye–Azerbaycan sınır illeri ekonomik forumu da işbirliği artarak devam ediyor. Azerbaycan ile Türkiye'nin şehirleri arasında kültürel ve ekonomik ilişkilere önemli katkı sağlayan çeşitli etkinlikler yıl boyunca sürdü. Panel, film gösterimi, sempozyum ve anma programlarıyla iki ülke arasındaki bağların daha da güçlendi" dedi.

Aliyev, serbest ticaret mekanizmasının güçlendirilmesi için Iğdır Dilucu sınır kapısının modernizasyonu, lojistik altyapının yenilenmesi, dijital gümrük süreçlerinin geliştirilmesi ve bölgesel ticaret yollarının verimli kullanılması üzerinde durulduğunu, ayrıca Kars Organize Sanayi Bölgesi'nin incelendiği ve kapasite geliştirmeye yönelik yeni yatırım olanaklarının değerlendirildiğini belirtti.

Aliyev, "Aralık ayında, Nahçıvan'da 2. Azerbaycan–Türkiye Bölgesel Ekonomik Forumu düzenlenecek. Karabağ'da iş insanlarını buluşturan geniş katılımlı toplantılar yapılacak. Ardahan, Erzurum ve çevre illerle ticari temaslar artırılacak. Nahçıvan'daki Azerbaycan Ticaret Evi çalışmaları hızlandırılacak" dedi.