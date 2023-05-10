Azerbaycan Adalet Akademisi'nden Yargıtay Başkanı Akarca'ya ziyaret

Azerbaycan Adalet Akademisi Rektör Yardımcısı Elçin Halefov ve beraberindeki heyet, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'yı ziyaret etti.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Türkiye Adalet Akademisi ve TİKA işbirliğinde gerçekleştirilen eğitim programı için Türkiye'ye gelen Azerbaycan Adalet Akademisi Rektör Yardımcısı Elçin Halefov ve beraberindeki heyeti Yargıtay Kubbealtı Salonu'nda ağırladı. Ziyarette her iki ülke arasında siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin gelişmesinin yanı sıra yargı alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu. Yargıtay'ın yapısı, işleyişi ve reform çalışmaları hakkında bilgilendirme ve sunumun yapıldığı görüşmede, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım da yer aldı.

Öte yandan "Adalet Yönetimi ve İhtisas Mahkemeleri" konulu eğitim programı, 8-12 Mayıs tarihleri arasında Türkiye Adalet Akademisi'nde gerçekleştiriliyor. - ANKARA