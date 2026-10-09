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AYTO seçimlerinde Hakan Ülken yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi

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AYTO seçimlerinde Hakan Ülken yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi
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Aydın Ticaret Odası'nda (AYTO) 2026-2030 Dönemi seçimlerinin ikinci etabı tamamlandı; Hakan Ülken yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi. Meclis Başkanlığı'na Coşkun Cerit getirilirken Hesap Tetkik Komisyonu, TOBB Genel Kurul Delegeleri ve Disiplin Kurulu da belirlendi.

Aydın Ticaret Odası'nda (AYTO) 2026-2030 Dönemi seçimlerinin ikinci etabı olan Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Meclis Başkanı ve Başkanlık Divanı Üyeleri, Hesap Tetkik Komisyonu Üyeleri, TOBB Genel Kurul Delegeleri, Disiplin Kurulu, Meslek Komitesi Başkan ve Başkan Yardımcılığı seçimleri gerçekleşti.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Oda Başkanı Hakan Ülken, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine yeniden seçilirken Yönetim Kurulu Üyeleri Ergün Evran, Sertuğ Yakan, Mehmet Nuri Tuncal, Ufuk Hüseyin Devrim, Veli Tuna, Belgin Çekmen Altay, Murat Kemal Yüce, Yüksel Yolçi, Şenol Bakış ve Ayhan Atakul oldu.

Meclis Başkanlığı'na Coşkun Cerit seçilirken Meclis Başkan Yardımcıları Semih Çakır ve Özen Gündüz, Katip Üye Seçil Uyaroğlu Ilgaz oldu.

AYTO'nun yeni dönemdeki Hesap Tetkik Komisyonu Ali Aparı, Ümit Kundakçı, Mehmet Sabancı, Mehmet Fatih Yıldız, Ercan Dereli, Murat Çay ve Sultan Morgil'den oluştu.

TOBB Genel Kurul Delegeliklerine Mustafa Fatih Erkul, Mustafa Kemal Yılmaz, Mustafa Şevik, Hüseyin Murat Öz ve Bilal Arğun seçildi.

Disiplin Kurulu'na ise Mutlu Bilgin, İbrahim Gündeş, Ziya Yeniev, Mehmet Ozan Çobanoğlu, Dündar Demirhan ve Yalçın Toptan seçildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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