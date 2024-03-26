Aydınlatma direğine çarpan lüks otomobil kullanılamaz hale geldi

ISPARTA - Isparta'da otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptığı kazada lüks araç kullanılamaz hale geldi.

Kaza, Yeni Sanayi Sitesi Doğan Kımıllı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hikmet K. idaresinde olan 32 ADT 066 plakalı Mercedes marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpışmanın şiddeti ile aydınlatma direği devrildi. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar sonrası bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada şans eseri yaralanan kimsenin olmadığı öğrenilirken, lüks araç kullanılamaz hale geldi.