Aydın yerel: Germencik Belediye Başkanı Öndeş, Öğrenci ve Öğretmenlere Başarı Dolu Bir Yıl Diledi

Aydın haberi: Germencik’te, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi. Törenin ardından Şehit Cafer İlkokulu'nda düzenlenen programa katılan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, “Hep başarılı, hep mutlu olun” dedi.

Germencik'te, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi. Törenin ardından Şehit Cafer İlkokulu'nda düzenlenen programa katılan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, "Hep başarılı, hep mutlu olun" dedi.

Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan programda Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla süren program, Şehit Cafer İlkokulu'ndaki çeşitli etkinliklerle devam etti. Törende şiirler okundu, zeybek gösterisi sunuldu. Okula yeni başlayan öğrencilere, 4. sınıf öğrencileri tarafından "hoş geldin" çiçeği verildi.

"PIRLANTA GİBİ ÇOCUKLARSINIZ"

Etkinliğin ardından sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Öndeş, çocuklarla sohbet etti. 2022-2023 eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Öndeş, "Hepiniz pırlanta gibi çocuklarsınız. Anne, babalarınız başta olmak üzere öğretmenlerinize, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum. Hep başarılı ve hep mutlu olun" diye konuştu.