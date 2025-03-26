Aydın Ticaret Borsası, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile Gündeme Geldi

Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, Aydın Ticaret Borsası'nın faaliyetleri ve yürüttüğü projeler hakkında Bakan Kacır'a kapsamlı bir bilgilendirme yapıldı. Bölgenin ekonomik kalkınmasına yönelik atılabilecek adımlar ele alınırken, tarıma dayalı sanayi yatırımları ve teknoloji destekli projeler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Ayrıca, sanayi ve tarım sektörlerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilebilecek destek mekanizmaları da gündeme getirildi.

Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, görüşmede Aydın Ticaret Borsası iştiraklerinden ATB Aydın Soğuk Hava Depoculuk A.Ş. ve bünyesinde kurulan A Tipi Antrepo'nun mevcut çalışmaları hakkında detaylı bilgi vererek, bu yatırımların bölgeye sağladığı kazanımları aktardı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Aydın Ticaret Borsası'nın çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, bölgesel kalkınma ve sanayileşme sürecinde iş birliği içinde olmaya devam edeceklerini ifade etti. Görüşme, karşılıklı iyi dileklerin sunulmasıyla sona erdi. - AYDIN