Türkiye'nin yüzde 33'ünü karşılayan Aydın Kestanesi, ihracata hazırlanıyor

Aydın'da kestane hasadının tamamlanmasının ardından ürünler işlenerek ihracata hazırlanıyor. FAO verilerine göre Türkiye, 71 bin ton üretimle dünyada dördüncü, Aydın ise en fazla kestane üreten il. İl Tarım Müdürlüğü, tesislerdeki incelemeleriyle hijyen ve kalite standartlarını değerlendiriyor.

Kestane hasadının tamamlanmasının ardından Aydın'da toplanan ürünler işlenerek ihracata hazırlanırken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda üretim tesislerinde incelemelerde bulundu.

FAO'nun 2023 yılı verilerine göre Türkiye, 71 bin 156 tonluk kestane üretimiyle dünyada dördüncü sırada yer alıyor. Türkiye genelinde 3 milyon 17 bin 855 kestane ağacı bulunurken, ülkede üretilen kestanenin yaklaşık yüzde 33'ü Aydın'da yetiştiriliyor. Aydın, yıllık 24 bin 315 tonluk üretimiyle Türkiye'nin en fazla kestane üreten ili olma özelliğini sürdürürken, kentte 881 bin kestane ağacı ve 79 bin 5 dekar kestanelik alan bulunuyor. Bu alanlar, Türkiye'deki toplam kestanelik alanın yüzde 56'sını oluştururken, Aydın'da 5 bin 449 ÇKS'ye kayıtlı kestane üreticisi üretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Avrupa Birliği coğrafi işaret tesciline sahip Aydın Kestanesi'nde hasat sürecinin tamamlanmasının ardından, üreticiler tarafından toplanan ürünlerin işlenmesi ve katma değerli ürünlere dönüştürülmesi için tesislerde yoğun mesai başladı. Bu kapsamda, Nazilli'de faaliyet gösteren kestane işleme tesislerinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yerinde incelemeler gerçekleştirildi. İncelemelerde, Aydın kestanesinin hijyenik şartlarda ve modern teknoloji kullanılarak kestane şekeri başta olmak üzere katma değerli ürünlere dönüştürülme süreci değerlendirildi. Yetkililer, üretimden pazarlamaya kadar olan süreçte kalite, gıda güvenliği ve ihracat standartlarının önemine dikkat çekti. - AYDIN

