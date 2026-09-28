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Aydın İnciri için coğrafi işaret denetimleri AYTO koordinasyonunda sürüyor

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Aydın İnciri için coğrafi işaret denetimleri AYTO koordinasyonunda sürüyor
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Türkiye ve Avrupa Birliği'nde coğrafi işaret tescilli Aydın İnciri'nin marka değerini korumak için AYTO koordinasyonundaki komisyon incir işletmelerini denetledi. Coğrafi işaret kullananlar denetlenirken, kullanmak isteyenlere başvuru ve kullanım süreci anlatıldı.

Türkiye ve Avrupa Birliği'nde 'Coğrafi işaret' tescili bulunan Aydın İnciri'nin marka değerinin korunması amacıyla sahaya inen Aydın Ticaret Odası (AYTO) ekipleri, incir işletmelerinde denetim gerçekleştirdi.

Aydın İnciri'nin 'Coğrafi işaret' tescilinden kaynaklanan değerinin korunması ve kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla işletmelere yönelik denetimler sürüyor. Bu kapsamda Aydın Ticaret Odası (AYTO) koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalarda, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İncir Araştırma Enstitüsü uzmanlarından oluşan Denetim Komisyonu, coğrafi işaret kullanan ve kullanmak isteyen incir işletmelerini ziyaret etti. Komisyon tarafından coğrafi işaret kullanan işletmelerde ilgili prosedürler kapsamında denetimler gerçekleştirilirken, coğrafi işaret kullanmak isteyen işletmelere ise başvuru ve kullanım süreci hakkında bilgi verildi. İşletme yetkililerinin soruları da komisyon tarafından yanıtlandı.

"Sürdürülebilirliğin sağlanması büyük önem taşıyor"

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, konuya ilişkin açıklamasında, Türkiye ve Avrupa Birliği coğrafi işaret tescilini yaptırdıkları Aydın İncirinin marka değerini korumak ve artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Aydın İnciri, ilimizin tarımsal üretimindeki önemli değerlerden biri olmasının yanı sıra Türkiye ve Avrupa Birliği'nde tescilli bir ürünümüzdür. Bu tescilin sağladığı değerin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda, coğrafi işaret kullanımına ilişkin denetimlerimizi ilgili kurumlarımızla iş birliği içerisinde sürdürüyor, coğrafi işaret kullanmak isteyen işletmelerimizi de süreç hakkında bilgilendiriyoruz. Aydın İncirinin sahip olduğu kalite ve değerin korunmasına, coğrafi işaretin sağladığı katma değerin üreticilerimiz ve işletmelerimiz açısından daha güçlü bir ekonomik değere dönüşmesine katkı sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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