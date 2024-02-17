Aydın'ın Karacasu ilçesinde '100.Yılda Karacasu Her Gün Okuyor' projesi uygulanıyor

Aydın'ın Karacasu ilçesinde öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla '100.Yılda Karacasu Her Gün Okuyor' projesi uygulanıyor.

Karacasu Kaymakamlığı koordinesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen '100.Yılda Karacasu Her Gün Okuyor' projesi kapsamında öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, bilgi ve söz dağarcıklarını zenginleştirmek amacıyla düzenlenen etkinlikler çeşitli okullarda devam ediyor. Anlama, kavrama, düşünme, konuşma, yazma becerilerini geliştirmeyi ve bu yolla öğrencilerin analitik düşünen, düşündüğünü doğru ve açık bir şekilde ifade eden, algılama gücü yüksek, yorum, sentez yapabilen ve sorgulayan bireyler kazandırmak için sürdürülen 'Hepimiz Okuyoruz Kitap Okuma Alışkanlığının Geliştirilmesi' etkinliği Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu öncülüğünde ilçe genelindeki tüm okullarda kurum amirlerinin de katılımıyla sürüyor. Daire amirleri okullarda öğrenciler ile bir araya gelerek sohbet ederek kitap okuyorlar. - AYDIN