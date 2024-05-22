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Aydın'ın Çine ilçesinde hacı adayları uğurlandı

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Aydın'ın Çine ilçesinde bu yıl hacca gidecek olan vatandaşlar, Merkez Çarşı Camii önünde düzenlenen uğurlama programıyla kutsal yolculuklarına uğurlandı. Programda duygusal anlar yaşandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde bu yıl hacca gidecek olan vatandaşlar, Merkez Çarşı Camii önünde düzenlenen uğurlama programıyla kutsal yolculuklarına uğurlandı.

Program, görevlilerin okuduğu ilahi ve kasidelerle başladı. Hacı adaylarının ve yakınlarının katıldığı etkinlikte duygusal anlar yaşandı. İlçe Müftüsü Yahya Ofşin, yaptığı konuşmada hacı adaylarının kainatın kalbine doğru kutsal bir yolculuğa çıktıklarını vurguladı. Ofşin, "Sizler Allah'ın misafirlerisiniz. Döndükten sonra da oralarda kazanmış olduğunuz güzel hasletleri devam ettirmeniz büyük önem taşımaktadır" dedi.

Program, İlçe Müftüsü Ofşin'in yaptığı dua ile son buldu. Hacı adayları, yakınlarının duaları ve iyi dilekleri eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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