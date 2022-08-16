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Aydın haberi! Nazilli Belediyesi aşure bereketini binlerce kişiyle paylaştı

Aydın haberi! Nazilli Belediyesi aşure bereketini binlerce kişiyle paylaştı

Gelen Aydın haberine göre Nazilli Belediyesi tarafından Muharrem Ayı dolayısıyla Belediye Meydanı'nda gerçekleştirilen aşure hayrına ilgi büyük oldu.

Nazilli Belediyesi tarafından Muharrem Ayı dolayısıyla Belediye Meydanı'nda gerçekleştirilen aşure hayrına ilgi büyük oldu.

Nazilli Belediyesi tarafından Muharrem Ayı sebebiyle Belediye Meydanı'nda aşure dağıtıldı. Vatandaşa kendi eliyle aşure ikram eden Başkan Özcan, Muharrem Ayı'nın önemine vurgu yaparak katılım sağlayan herkese teşekkür etti. Kardeşlik, paylaşma, dayanışma ve bereketin simgesi olan aşure ikramında bulunurken vatandaşlar ile bir araya gelip kucaklaşmanın yanı sıra inançlarımızın gereklerini de yerine getirdiklerini ifade Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, " Birlikte mesai sarf ettiğim mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Böylesine zorlu günlerde bizi bir araya getiren projelerde, faaliyetlerde etkinlerde bir arada bulunmaktan çok çok müteşekkirim ve mutluyum. Halkımıza da çok teşekkür ediyorum. Bu tür faaliyetlerimize etkinliklerimize ciddi bir şekilde ehemmiyet gösteriyorlar, teşrif ediyorlar. Mübarek aylardayız, mübarek zamanlardayız bunların hepsinin memleketimizin, milletimizin birliğine dirliğine beraberliğine vesile olmasını diliyorum. Allah herkesin hayrını kabul etsin. Teşrif edenlerin de dualarını kabul etsin. İnşallah daha güzel günlerde daha iyi günlerde bir arada oluruz. Aşuremiz bereketli, birliğimiz daim olsun" dedi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Muharrem Ayı Nazilli Yerel Haberler

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