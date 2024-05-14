Aydın Eczacı Odası, Eczacılık Haftası etkinlikleri düzenledi

Aydın'ın Efeler ilçesinde 14 Mayıs Eczacılık Bayramı kapsamında düzenlenen kahvaltıda konuşan 21. Bölge Aydın Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkan Sefa Kararslan, "Sağlığı ve sağlıklı hayat hakkını savunuyoruz. O nedenle bu yılki Eczacılık Haftamızın temasını "Eczacı Varsa Hayat Var" olarak belirledik" dedi.

21. Bölge Aydın Eczacı Odası, 14 Mayıs Eczacılık Bayramı etkinlikleri kapsamında bir dizi etkinlik düzenledi. Aydınlı eczacılar düzenlenen etkinlik kapsamında kahvaltılı programda bir araya geldi. Etkinlikler gün boyunca plaket töreni ile devam ederek, akşam düzenlenecek kokteyl ile sona erecek.

Sabah kahvaltı programında Aydın'daki eczacılar ile bir araya gelen 21 Bölge Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan, "Mesleki tarihimizde özel bir yere sahip olan bugünü, kamuda, sanayide ve eczanelerinde görev yapan 50 bini aşkın meslektaşımız ile birlikte kutlamanın gururunu yaşıyoruz. 185 yıldır kanıta dayalı bilimsel çalışmaların ışığında üstlendiğimiz tarihi miras, sağlıklı yaşam hakkını savunan toplumsal misyon ve çağın gereklerini takip eden gelecek vizyonumuzla topluma şifa dağıtan bir mesleğin mensupları olmanın sorumluluğunu taşıyoruz" dedi.

"Gazze'de insanlık tarihinin en acımasız katliamı yaşanıyor"

"Gazze'de insanlık tarihinin en ağır, en karanlık ve en acımasız katliamlarından biri yaşanıyor" diyerek sözlerine devam eden Karaarslan, "Bizler insan hayatını korumayı kendisine ilke edinmiş bir mesleğin temsilcileri olarak masum sivilleri hedef alan, binlerce Filistinlinin yaşamını kaybetmesine, yaralanmasına yol açan bu saldırıları en ağır şekilde lanetliyoruz. Bir an önce uluslararası hukuka ve temel insan haklarına aykırı bu insanlık dramının sona erdirilmesi ve bölgede yeniden barış ortamının tesis edilmesi için bütün dünya ülkelerini, uluslararası kuruluşları bir kez daha, acilen göreve davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.

"Eczacı varsa hayat var"

Karaarslan konuşmasının devamında, "İlacın üretiminden hastaya ulaştırılmasına kadar geçen her aşamada, yetkinlik sahibi 50 bini aşkın meslektaşımızla, 185 yıldır aklın ve bilimin yolundan şaşmadan halkımızın en yakın sağlık danışmanı olmaya devam ediyoruz. Kamuda, akademide, ilaç sanayiinde ve eczanelerimizde güvenilir ve kolay erişilebilir ilaç hakkını savunuyoruz. Sağlığı ve sağlıklı hayat hakkını savunuyoruz. O nedenle bu yılki Eczacılık Haftamızın temasını "Eczacı Varsa Hayat Var" olarak belirledik. Meslektaşlarımızın üstlendiği kritik roller, önce pandemide ardından büyük deprem felaketinde hem ulusal hem de uluslararası platformlarda çok daha net biçimde görüldü. Yani eczacılar sağlık otoritesinin geçiştirmesiyle, görmezden gelmesiyle kaybolup gidecek, görünmez olacak bir meslek grubu değildir, eczacılar sağlık sisteminin en hayati can damarlarından birisidir" dedi.

"Hastaların ilaçlara erişimi sağlanmalıdır"

"Hastalarımızın tedavileri için ihtiyaç duydukları ilaçlara erişimi sağlanmalıdır" diyen Karaarslan, "Ödemek durumunda kaldıkları ek tedavi maliyetleri azaltılmalıdır. Zamanında ve doğru müdahalelerle hastalıkların tedavisi ve engellemesi adına Ulusal Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içerisinde sağlığa ayrılan payın artırılması, sağlık bütçesi içerisinde ilaca uygun oranlarda pay ayrılması zaruridir. Bir süredir gündemde olan kamudaki tasarruf tedbirlerine ilişkin çalışmaları mali disiplinin sağlanması, yüksek enflasyonun dizginlenmesi açısından gerekli buluyoruz. Ancak biraz önce ifade ettiğim gibi sosyal güvenlik açıklarını kapatmak, enflasyon hedeflerini tutturmak adına toplum sağlığını olumsuz yönde etkileyecek hiçbir tasarruf tedbiri alınmamalıdır. Halk sağlığını koruma gayretindeki bir meslek grubunun temsilcileri olarak bu uyarıyı yapmayı görev biliyoruz ve diyoruz ki; sağlıktan tasarruf olmaz. Hastaların bakım kalitesi ve güvenliğini sağlama, halk sağlığını koruma, ilaca güvenli ve akılcı erişimi garanti etme gibi rolleri üstlenen bir eczacı işgücü modeli, sağlık sistemimizin üzerindeki yükleri hafifleteceği gibi sistemin ekonomik anlamda sürdürülebilirliğine de büyük katkı sağlayacaktır. Yerli ve milli ilaç üretimi konusu çok önem verdiğimiz konu başlıklarından birisidir. Daha önce de dile getirdik, dışa bağımlı olmayan bir ilaç sanayi hedefi, bütün ilaç sektörünün ana hedeflerinden biri olmalıdır" şeklinde konuştu.

"Yeni mezunlar için istihdam politikaları hayata geçirilmeli"

"Yeni mezunlar için, artık yeni istihdam politikaları hayata geçirilmeli" diyerek sözlerine devam eden Başkan Karaarslan, "Kamu kuruluşlarında, özel hastanelerde ve devlet hastanelerinde, ilaç sanayinde, dağıtım kanallarında ve ilaca ilişkin hizmetlerin yürütüldüğü her alanda eczacı sayısı artırılmalıdır. Kamuda daha fazla eczacı istihdam edilmesi hastalarımızın daha etkin ilaç eczacılık hizmeti almasına katkı sağlayacaktır. İlaç sanayinde, ilacın gerçek uzmanı olan eczacıların daha fazla görev almasını sağlayacak kapsamlı istihdam politikaları hayata geçirilmelidir" dedi. - AYDIN