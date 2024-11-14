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Aydın'da Jandarmadan 3 Milyon Liralık Bandrolsüz Tütün Baskını

Aydın'da Jandarmadan 3 Milyon Liralık Bandrolsüz Tütün Baskını
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Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 750 bin TL olan bandrolsüz tütün ve tütün ürünleri ele geçirdi. Şüpheli S.G. gözaltına alındı.

Jandarmadan 3 milyon liralık baskın

Çok sayıda bandrolsüz tütün ele geçirildi

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan baskında piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 750 bin TL olan bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince sigara kaçakçılığına yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Efeler ilçesinde S.G. isimli şüphelinin bandrolsüz tütün sarımı yaptığı tespit edildi. Şahsın ev, işyeri ve deposunda yapılan adli aramada piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 750 bin TL olan 4 adet elektrikli sigara sarma makinası, 1 adet elektrikli tütün kıyma makinası, 985 bin adet dolu makaron, 250 bin adet boş makaron, 790 paket siyah kutu içinde markasız sigara, 2 bin 450 kilogram tütün, 800 adet kesilmiş bandrol, 150 adet elektronik sigara likiti ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli hakkında adli ve idari süreç başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR ESER - Yerel
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