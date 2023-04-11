Aydın'da itfaiye ekiplerinden büyükbaş hayvan kurtarma operasyonu

Aydın'ın Efeler ilçesinde uçuruma düşen 3 büyükbaş hayvandan biri Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kurtarılırken, 2'si telef oldu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde uçuruma düşen 3 büyükbaş hayvandan biri Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kurtarılırken, 2'si telef oldu.

Olay, Ilıcabaşı Mahallesi Zindan Deresi mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.İ'ye ait 3 büyükbaş hayvan henüz bilinmeyen bir nedenle uçurumdan düştü. Metrelerce yükseklikten hayvanlarının düştüğünü fark eden A.İ. durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri büyükbaş hayvanları kurtarmak için çalışma başlattı. Uçurumdan düşen hayvanlara ulaşan itfaiye ekipleri bir tanesini kurtarmayı başarırken, 2'sinin de telef olduğu öğrenildi. - AYDIN