Ayçiçeği ekiminde desteklemelerin artırılması gerektiği belirtildi

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, ayçiçeği ekiminin yapılacağı şu günlerde desteklemedeki artışın üreticinin girdi maliyetine göre yapılması gerektiğini söyledi. Kırbiç, "Çiftçimiz bu işten daha iyi para kazanması, desteklemenin günün şartlarına, artan maliyetlere göre tekrar gözden geçirilip bir miktar daha arttırılması çiftçimizi motive edecektir" dedi.

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, ayçiçek ekimi ve çiftçi destekleriyle ilgili açıklama yaptı. Kırbiç, şunları söyledi:

"VERİMLİ BİR YIL OLACAĞI KANAATİNDEYİZ"

"Trakya'da baktığımızda yağmurların öncesinde özellikle Sırpsındığı bölgemizde yaklaşık yüzde 30-35'i ekilmiş durumda. Trakya genelinde yağmurlar ekimi biraz böldü. Önümüzdeki günlerde nisan-mayıs ayının başında büyük oranda tamamlanacaktır. Ekim alanları ülkemizde geçtiğimiz yıl bir miktar daraldı. En önemli sebebi fiyat kıyaslaması. Çiftçilerimiz hangi üründen ne kadar para kazanırsa o ürüne yönelmekte. Önceki yıllarda özellikle İç Anadolu Bölgesi'nde daha önceki yıllarda az miktarda ekilen ayçiçeği geçtiğimiz 1-2 yıl çok yüksek oranda ekimi gerçekleşti. Ancak fiyatların istedikleri oranda ve orada biraz alıcı sıkıntısı var. Düşük seyrinden dolayı ekim alanları daraldı. Çiftçimiz bu işten daha iyi para kazanması, desteklemenin günün şartlarına, artan maliyetlere göre tekrar gözden geçirilip bir miktar daha arttırılması çiftçimizi motive edecektir. Ekim dönemine geldiğimiz günlerde bunlarla ilgili bir takım düzenlemeler oluşup çiftçimize bildirilirse önümüzdeki sezon içinde ayçiçeği ekiminde bir miktar artış olacağı kanaatindeyiz. Şu anda hava şartları uygun gitmekte ilkbahar döneminde de yağış alırsak hem buğday hem ayçiçeğinde, diğer ürünlerde de verimli bir yıl olacağı kanaatindeyiz."