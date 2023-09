ATSO Başkanı Bahar'dan, Aksu'daki yaşanan rentecar kriziyle ilgili açıklama

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası(ATSO) Başkanı Ali Bahar, Aksu Belediyesi'nin havalimanı bölgesinde rentecar firmalarının her araç başına yıllık 5 bin TL alınmasıyla ilgili olarak, " Bir meslek grubunu ruhsat alamaz, çalışamaz hale getirecek düzenlemelere acilen ivedi son verilmelidir.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası(ATSO) Başkanı Ali Bahar, Aksu Belediyesi'nin havalimanı bölgesinde rentecar firmalarının her araç başına yıllık 5 bin TL alınmasıyla ilgili olarak, " Bir meslek grubunu ruhsat alamaz, çalışamaz hale getirecek düzenlemelere acilen ivedi son verilmelidir. Bu konuda yürütmeyi durdurma kararına başvuracağız" dedi. Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin ise, "Bunların sisteme girmeden korsan çalışası var ama karaya oturdular. Aksu Belediye Meclisinin aldığı bir karar var, ücret olarak bunu veriyorlar" ifadelerine yer verdi.

Başkan Bahar, ATSO 46. Grup Taşıt Kiralama ve İlgili Hizmetler Meslek Komitesi üyelerinin katılımıyla, Aksu ilçesinde yaşanan otopark ve ruhsat sorununa yönelik ATSO Toplantı Salonunda açıklamalarda bulundu.

100'e yakın sektör paydaşlarının katılımıyla bir açıklama yapan Başkan Bahar, rentecar sektörünün sorunlarıyla uzun zamandır ilgilendiklerini söyledi.

Daha önce 3 belediyeyle ruhsat noktasında çalışmalar yaptıklarını dile getiren Bahar, " Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı Belediyelerimiz üçü de gerçekten çok anlayışlı davrandılar ve oradaki ruhsat sorunlarımızı aşabildik. Fakat uzun zamandır Aksu Belediyemizle bu istişareleri yürütüyoruz. Bizzat kendim de gittim. Arkadaşlarımız da gitti. Birçok insan devreye girdi. Fakat maalesef geldiğimiz nokta bu sizler de bizim üyemizsiniz. Bütün sektörlerimize sahip çıkmak bizim görevimiz. Üyelerimizin haklarını savunmak bu odanın asli ve birinci görevi. Bugün de bunu gerçekleştiriyoruz. Tabii ki biz de bunu buraya ya da bulaşmasını istemezdik. Sektörümüzün böyle mağduriyet mağdur olmasını istemezdik. Bütün görüşmelerin yapmamıza rağmen maalesef bu noktadayız" diye konuştu.

"5 bin lira talep ediliyor"

Antalya'nın turizmi başkenti olarak anıldığının altını çizen Bahar, "Bu sektörün en önemli tedarikçilerinden biri taşıt kiralama firmaları. ve şu anda bu firmalarımız zor durumda. Hiçbir unsur halledilmeden, bir meslek grubunu ruhsat alamaz, çalışamaz hale getirecek idari düzenlemeler maalesef yapılmaktadır. Şuan şu dakikada kiralama firmalarına Aksu Belediye Zabıta ekipleri tarafından iş yeri açma ruhsatı olmadığı için dükkanlarımız mühürleniyor. Tavan uygun yer dediğinde ise her yıl her araç başına 5 bin TL talep ediliyor. Hatta günlük kiralama bedeli soruluyor firmalarımıza. Deniyor ki sen günlük kaç paraya kira alıyorsun aracını? Cevap 1000 lira dendiğinde, 5 günlüğünü de bize vereceksin. Bizim bir ortağımız olduğunu araç kiralama bir ortağı olduğunu düşünmüyoruz. Belediye onların bir ortağı değildir. Bir meslek grubunu ruhsat alamaz, çalışamaz Hale getirecek düzenlemelere acilen ivedi son verilmelidir. Bu konuda yürütmeyi durdurma kararına başvuracağız. Biz menfaati zedelenen tüm üyelerimiz için bu hakka sahibiz" dedi.

"Neresi hakkaniyet"

Araç kiralayan turistlerin şuan firmalara teslim yapamadığına değinen Başkan Bahar, " Araç teslim alamıyor, anahtar ofiste, evraklar ofiste, ofis mühürlü. Turizmin ortasında bu kent imajı için herkese soruyoruz, uygun mudur? Bu görüntüler bize hiç yakışmamaktadır. Arkadaşlar araç kiralama ve firmalarımızla ilgili zaten uzun zamandır birçok sorunu konuşuyoruz. Bandrol ücretleri, yüksek dört tane bandrol alıyorlar. Araç fiyatlarını hepiniz biliyorsunuz ne kadar yüksek olduğunu hatta yoktu. Düne kadar. Merdiven altıyla uğraşıyor firmalarımız. Yoğun bir biçimde korsanla uğraşıyor. Trafik sigortası yapamıyorlar. Bu bile zor hale geldi. Kasko fiyatları almış başını gitmiş. İşleten sıfatı diye bir sorunla uğraşıyorlar. Yani hepsi sanki bir suçluymuş gibi işleten sıfatı sorunu boyunlarında bir ilmek. Bu konuda bir kanun çıkması için zaten uğraşıyoruz. Rentecar firmalarımızın sahipleri sanki potansiyel bir suçluymuş gibi sorun yaşıyorlar. Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı Belediyemize teşekkür ediyoruz. Onlar da bir bedel aldılar. Sanki bir büronun metrekare fiyatını bir çarpanla çarptılar. Bir kereye mahsus firmalarımızdan bir kereye mahsus para aldılar. Bu paranın da toplamı firma başına 3 ile 5 bin lira arasında. ve bu bir kereye mahsus. Peki Türkiye'de hiç örneği olmayan Aksu Belediyesi'nin yapmış olduğu bu uygulamayla araç başına 5 bin lira almak neresi hakkaniyetli? Bugün on araçtan, beş bin liradan, elli bin lira bir firmadan alıyor, beş yüz tane aracı olandan 2.5 buçuk milyon lira alıyor. Burada sayı bile problem var. Hatta biz gittiğimizde araç başında 10 bin lira konuşuluyordu. Şimdi beş bin lira. Hatta biraz daha gelirseniz üzerimize on bin yaparız diyorlardı. Böyle bir söylemi asla ve kata kabul etmiyoruz. Bu konuda yürütmeyi durdurmaya başvuracağız hukuka" ifadelerine yer verdi.

"Talep metrekareye göre yılda bir kez alınsın"

Bahar, sorunun çözümü için İçişleri Bakanlığı ve Antalya Valisi Hulusi Şahin'den destek istediklerini sözlerine ekledi.

İstişare kültürüne inandıklarını ifade eden Başkan Bahar, "Bir kereye mahsus araç başına değil de bir kereye mahsus firmalardan belli bir para istenirse eşit bir miktarda bunu da kabul edeceğimizi de arkadaşlarımız vasıtasıyla ilettik. Ancak bu konuda bir diretme mevzu bahis oldu. Biz menfaati zedelenen tüm üyelerimiz için hukuka başvurma üyelerimiz adına hukuka başvurma hakkına sahibiz. 260'a yakın bu konuda problemleri yerimiz var. 4 tane firma mühürlendi şuan. Esnafımızın talebi araç başına beş bin lira alınmaması, bir kereye mahsus diğer belediyeler için yaptığı gibi metrekare fiyatıyla çarpılarak kira ödemesi yönünde bir bedel ödenmesini istiyorlar" ifadelerine yer verdi.

"6-7 babayiğit"

Aksu Belediye Başkanı Haliş Şahin ise konuyla ilgili şu bilgileri paylaştı: Aksu Belediyesi ilçe belediyesi olarak 2008'da ilçe olmuşuz. 15 yıl içinde özellikle bölgede havalimanı bölgesinde mahallelerin içi her yer araba. Bunların neyi var neyi yok dediğimiz zaman mahalleli biz bunlardan rahatsızız diyorlar. Bu kadar arabanın burada ne işi var, bir de son sürat gelip gidiliyor diye sürekli serzenişte okunuyorlardı. Daha sonra da biz bunlarla bir toplantılar yaptık. Bize geldiler. Bizim sokağa çıkmayla ilgili yani sahada çalışmayla ilgili sıkıntılarımız var. Biz iş yeri açma ruhsatlarımızı alalım dediklerinde, bu nasıl yapılabilir dendiğinde ortak bir karar oluşturuldu. Biz depolama alanı olarak yeri hazırladık. Aylarca dolgusunu yaptık. Kamera güvenlik sistemiydi, aydınlatmasıydı, bunları çözdük. Emniyette de gereken yazışmalar, görüşmeler yapıldı. Olurunu da aldık oranın. Şimdi iş yeri açmayı verecek şekle getirdik. Alıyorlar da zaten şu an. Yani burada 170 küsur işyeri var. Ama bunların herhalde 6-7 tanesi babayiğit olanlar. Elinde mesela bunun ne kadar aracı var? Üç yüz beş yüz. Böyle olanlar var. Diğerlerinde bir sıkıntı gözükmüyor. Diğerleri biz iş yeri açmamızı alalım. Sahada çalışalım. Devlete belediye neyse vereceğimiz bir şey varsa vergimizi de verelim, diyenler var. Bir de böyle yıllardır hiç devlete şey vergi vermeyenler var ya bunlar aynı şekilde devam etmek isteyenler var."

"Tosladılar"

"Biraz daha öteleyelim, elimizdeki araçları sistemden çıkaralım, araç sayısı düşerse daha az vergi veririz" hesaplarına girildiğini ifade eden Başkan Şahin, " Bu hesaplara girdiler. Ama bize gelen şeye bakıldığı zaman bu adamların hesabı algı vergi meselesi değil. Gariban olan üç beş arabası olanlar tamam biz yasal şekle girelim deyip sürekli olarak gerekeni yapıyorlar. Ama öbür türlü dediklerimiz var, onlar hesaba yukarıdan birilerini aratmayla, bilmem neyle yapmayla, ATSO, oradan buradan hesap yapmaya çalışıyorlar. Ama buradaki hesap herkes her esnaf yasal zemine geliyorsa geliyor. Bunlar girmeden korsan çalışası var. Korsan çalışmada bir karaya oturdular. Tosladılar. Ama biz araya girdik. İşi düzene sokuyoruz. Meclis kararı var. Meclis kararında meclisin aldığı bir karar var. Ücret olarak bunu da veriyorlar. İşi olsun isteyenler devam ediyor. Burada karar sadece belediye başkanlığında değil, sadece şeyinde değil yani burada bir kurum var neticede. Ama bunlar önce bir mesleğine bir saygı göstersinler. Devletine bir sahip çıksınlar, belediyesine de sahip çıksınlar. Hele hele orada o işi yap mahalleliye de bir saygı göstersinler. Yani burada üç yüz beş yüz arası var. Hiç vergi vermemiş. Sistemin içinde yok adam. Ondan sonra böyle korsan çalışmayla on dört on beş seneyi geçirmişler, yani bu böyle gideceğine hesabını yapıyorlar. Meclis kararı olmadan neye göre ücret alacaksın" dedi.

"Meclis kararıyla alınan ücret"

Firmaların yılda bir kez para alınması yönündeki isteklerini ve diğer belediyelerin bu uygulamayı yapmasıyla ilgili olarak Şahin, " O zaman bizim burada durmasınlar. Gitsinler oraya gitsinler madem. Eğer orası çok şeyse. Burada olan araç kiralanacağı zaman hiç sıra yok, şey yok. Araç bulamıyorsun. İyi de bir günlük alacağı parayı belediyeye,devlete vermiş olacak. Yıl on iki ay. Hemen hemen bir ay iki ay sıkıntılı olduğunu farz et. Ama geri zaman sürekli olarak araç yok piyasada. Yani bunlar hiç para vermeden böyle alışmışlar, onun derdindeler. Belediyenin meclis kararı ile alınan ücret neyse onu yatırıyorlar. Meclis kararı var burada. Şimdi bunlar para veresi yok. Aksu Belediyesi 5 bin lira versin o zaman onlara. Büyük şirketler yaygara yapıyor, küçükler geldi yatırdı" açıklamasında bulundu. - ANTALYA