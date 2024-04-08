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ATO Başkanı Gürsel Baran, Ramazan Bayramı'nı kutladı

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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, bayramların sevgi, birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarının pekiştiği, milli ve dini değerlerin daha derinden hissedildiği önemli günler olduğunu belirterek, tüm İslam aleminin ve Türk milletinin bayramını kutladı.

ATO Başkanı Gürsel Baran, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Ramazan ayının ardından kavuşulan bayramın, sevinçleri ve umudu büyüten, kardeşliği pekiştiren, aileleri bir araya getiren en özel günlerden olduğunu belirten Baran, son yıllarda pandemi, Türkiye'nin yakın coğrafyasındaki gelişmeler ve Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle bayramların buruk bir şekilde kutlandığını söyledi. Baran, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan'ın ardından bayrama kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz. Son yıllarda gerek dünyayı saran salgın hastalık, gerek ülkemizde yaşanan deprem gerekse coğrafyamızda yaşanan savaşlar nedeniyle buruk bir şekilde bayrama giriyoruz. Gazze'de yaşanan insanlık dramı hepimizi derinden etkiliyor. Gıda, sağlık malzemesi sıkıntısı içinde yaşam savaşı veren Filistinli kardeşlerimizin durumu tüm dünyanın sorunu. Diğer yandan iklim değişikliğinin olumsuz etkileri endişe oluşturuyor. Tüm bu yaşananlar insanlığa, bugüne kadar gelinen bilinç ve davranış kalıplarıyla bundan sonra devam edemeyeceğimiz mesajını veriyor. Manevi iklimi yüksek Ramazan Bayramı'nın, savaşların son bulmasına, içinde yaşadığımız yerkürenin korunmasına, dünyanın barış ve huzur içinde yaşamasına vesile olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Ankara Ticaret Odası üyelerimizin, hemşehrilerimizin ve tüm milletimizin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, nice bayramlara, sağlık, afiyet, huzur ve barış içerisinde kavuşmayı niyaz ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ankara Ticaret Odası Ramazan Bayramı Gürsel Baran Yerel Politika Ekonomi Güncel Haberler

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