Atatürk Üniversitesi Avrupa Üniversiteler Birliği'ne Tam Üye Oldu

Atatürk Üniversitesi, uluslararası alanda prestijli bir adım daha atarak Avrupa Üniversiteler Birliğine (EUA) tam üye olarak kabul edildi. Avrupa'nın önde gelen eğitim kurumlarının bulunduğu bu çatı altına katılan Atatürk Üniversitesi, uluslararası alanda daha etkin bir konuma gelerek küresel ölçekte iş birliği ve bilgi paylaşımına önemli bir katkı sağlayacak.

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) kolektif tam üye olduğu EUA'da, ülkemizden 33 devlet ve 18 vakıf üniversitesi olmak üzere 51 üniversite üye olarak bulunurken, bunların 39'u tam üyelik statüsüne sahip üniversiteler olarak listede yer alıyor.

Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) üyelik başvurusu, 19 Nisan 2024 tarihinde Polonya'nın Gdansk şehrinde yapılan konsey toplantısında kabul edilen Atatürk Üniversitesi, 49 Avrupa ülkesinde 850'den fazla üniversiteyi ve ulusal rektörler konferansını temsil eden, Bologna Sürecinde ve AB'nin yüksek öğrenim, araştırma ve yenilik politikalarını etkilemede önemli bir rol oynayan Avrupa Üniversiteler Birliğine tam üye olarak seçildi. Üye üniversitelerin farklı projelere, bilimsel etkinliklere ve interaktif öğrenme faaliyetlerine katılarak iyi uygulamaları paylaşmaları için fırsatlar sunan bu üyelik ile Avrupa'daki eğitim kurumları ile iş birliğini artırmayı ve üniversitenin uluslararasılaşma stratejisi kapsamında yeni değişim programları ve ortak araştırma imkanlarının oluşturulması hedefleniyor.

"Bu üyelik, üniversitemizin uluslararası alanda daha görünür olmasını sağlayacak"

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, üniversitenin Avrupa Üniversiteler Birliğine tam üye olarak kabul edilmesiyle ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu: "Atatürk Üniversitesi olarak, uluslararası alanda etkin bir rol üstlenmek ve dünya standartlarında eğitim ve araştırma faaliyetlerine katkı sağlamak için sürekli olarak çaba sarf ediyoruz. Avrupa Üniversiteler Birliğine tam üye olarak kabul edilmemiz, bu yöndeki çalışmalarımızın ne denli başarılı ve etkili olduğunun bir göstergesidir. Bu üyelik, üniversitemizin uluslararası alanda daha görünür olmasını sağlayacak ve Avrupa'nın en prestijli eğitim ağlarından biriyle iş birliği olanaklarını artıracaktır."

"EUA, iş birliği ve bilgi paylaşımını teşvik etmeyi amaçlayan önemli bir platform"

Yakın zamanda üniversitenin verdiği kaliteli eğitimin Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından akredite edildiğini hatırlatan Rektör Çomaklı: "Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA), Avrupa genelinde yüksek öğretim kurumlarını bir araya getirerek eğitim, araştırma ve inovasyon alanlarında iş birliği ve bilgi paylaşımını teşvik etmeyi amaçlayan önemli bir platformdur. Atatürk Üniversitesinin bu birliğe tam üye olarak kabul edilmesi, üniversitenin uluslararası alanda etkin bir şekilde temsil edilmesini sağlayacaktır. Bu yeni üyelik, Atatürk Üniversitesinin uluslararası alanda etkin rolünü güçlendirecek ve öğrencilere daha geniş bir perspektif sunarak küresel düzeyde rekabet avantajı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Yeni Nesil Tasarım ve Dönüşüm Projesinin kazandırdığı ivme ile daha da önemli kazanımlar sağlanacağını belirten Rektör Çomaklı: "Atatürk Üniversitesi olarak, Avrupa Üniversiteler Birliğine tam üye olarak kabul edilmenin gururunu yaşarken, uluslararası alanda daha fazla başarıya ve iş birliğine olanak sağlayacak bu önemli adımın üniversitemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - ERZURUM