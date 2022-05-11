Yenimahalle Belediyesi Ata Mahallesi Yüzme Havuzu İnşaatına Devam Ediyor

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, havaların ısınması ile inşaatı devam eden Ata Mahallesi Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisi'nde incelemelerde bulundu. Yenimahalle'nin 5'inci havuzu olma özelliğini taşıyan spor tesisinde çalışmalar aralıksız sürüyor.

Başkan Yaşar, "Yenimahalle merkeze uzak mahallelerimizden biri olan Ata Mahallesi'nin planlı ve düzenli gelişimi için yatırımlarımız sürüyor. Hedefimiz her mahallemize eşit hizmet götürmek ve bunu başarmanın haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

"YENİMAHALLELİLER SPOR YAPSIN, BOŞ VAKİTLERİNİ KALİTELİ GEÇİRSİN İSTİYORUZ"

Yenimahalle sakinlerinin spora yönelmesi için birçok proje hayata geçirdiklerini belirten Yaşar "Yenimahalle Belediyesi 5 yüzme havuzu olan bir ilçedir. İlçemizin 5'inci tam donanımlı yüzme havuzu ve spor tesisini Ata Mahallesi'ne konumlandırıyoruz. Yenimahalleliler spor yapsın, boş vakitlerini kaliteli geçirsin istiyoruz. Tesisimiz çocuklarımız yüzme öğrensin, gençlerimiz spor yapsın, yaş almış misafirlerimiz sağlıkları için yüzsün, spor yapsın istiyoruz. Ata Mahallesi Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi, modern ve 5 yıldızlı bir tesis olacak. Ata Mahallesi sakinleri kısa bir süre önce açılışını yaparak hizmete açtığımız kreş ve gündüz bakımevine kavuştu şimdi sırada havuz ve spor tesisi var" diye konuştu.

6 bin 800 metrekare arsa üzerine konumlandırılan Ata Mahallesi Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi'nde yarı olimpik yüzme havuzu, fitness salonu, kafeterya, soyunma odaları, duş ve mescit gibi birçok bölümü içerisinde barındıracak.