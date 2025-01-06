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Aşçı adayı lise öğrencileri günde 10 bin kişi için yemek hazırlıyor

Aşçı adayı lise öğrencileri günde 10 bin kişi için yemek hazırlıyor
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Gaziantep'teki Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü'nde eğitim gören öğrencileri günde 10 bin kişi için yemek yaparak hem meslek öğreniyor hem de okulun döner sermaye gelirlerine katkıda bulunup harçlıklarını çıkarıyor.

Gaziantep'teki Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü'nde eğitim gören öğrencileri günde 10 bin kişi için yemek yaparak hem meslek öğreniyor hem de okulun döner sermaye gelirlerine katkıda bulunup harçlıklarını çıkarıyor.

Şehitkamil ilçesi Beykent Mahallesi'nde bulunan Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri, okulun modern yemekhanesindeki dev kazanlarda her gün 10 bin kişilik yemek pişiriyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın destekleriyle oluşturulan okulun modern gıda deposunda muhafaza edilen mevsim yiyecekleri, geleceğin aşçıları tarafından her gün lezzetli ev yemeklerine dönüştürülüyor.

Kamu kurumları için günlük yemek hazırlıyorlar

Uzman alan öğretmenleri ve usta öğreticileri eşliğinde geleceğin aşçıları olan öğrenciler tarafından pişirilen lezzetli yemekler ise kamu kurumları için günlük olarak hazırlanıyor. İş hayatlarına atılmadan önce usta öğretici ve öğretmenleri eşliğinde mesleki deneyim kazanan ve aralarında kız öğrencilerinin de yer aldığı 60 öğrenci, meslek hayatına gördükleri eğitim ile birlikte adım atmaya hazırlanıyor. Her gün 10 bin kişiye hijyenik bir şekilde yemek hazırlayan öğrenciler, eğitimlerinin yanı sıra elde ettikleri gelirle hem ülke ekonomisine hem de aile bütçesine katkıda bulunuyorlar.

"Günlük 10 bin kişi için yemek hazırlıyoruz"

Adeta bir yemek fabrikası gibi günde 10 bin kişi için çeşit çeşit lezzetli yemeğin hazırlandığı lisenin öğrencilerinin bu başarısı herkes tarafından takdir ediliyor. Okul Müdürü Adem Kurt, okulun yemekhanesinde öğrenciler tarafından her gün 10 bin kişi için birbirinden lezzetli yemeklerin hazırlandığını söyledi. Öğrencilerin mesleki eğitim sayesinde mesleklerini uygulamalı öğrendiğini dile getiren Kurt, "Döner sermaye işletmesi kapsamında öğrencilerimizle birlikte hem uygulamalı eğitim yapıyoruz hem de üretilen yemekleri kamu kurumlarına öğle yemeği olarak veriyoruz. Günlük 10 bin kişi için yemek hazırlıyoruz. Mutfağımızın kapasitesi 30 bine kadar çıkabiliyor. Çocuklarımız okulumuzdan mezun olduktan sonra kamu veya özel sektördeki yemek firmalarında iş sahibi olabiliyorlar. Kendi iş yerlerini de açabiliyorlar. Bu şekilde hem uygulamalı olarak meslek öğreniyorlar hem de çocuklarımız döner sermayeden belli bir ücret alarak bu süreçte harçlıklarını çıkartıyorlar ve aile bütçelerine de katkıda bulunuyorlar" dedi.

"Usta-çırak ilişkisi ile sektöre kalifiye eleman yetiştiriyoruz"

Okulun Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Şefi Ayhan Kaya da, "Okulumuz elektrik, makine, yiyecek ve içecek bölümü olmak üzere 3 alandan oluşmaktadır. Yiyecek içecek alanında kamu kurumlarına belli saatlerde yemek yapıp gönderiyoruz. Aynı zamanda sektör için aşçı yetiştiriyoruz. Sektörün ara eleman ihtiyacını gidermiş oluyoruz. Günlük 10 bin kişi için yemek hazırlıyoruz. Yemek bölümünün yanı sıra tatlı bölümümüzde var. Bu bölümde 60 öğrencimiz var. 3 tane de öğretmen var. Sürekli öğrencilerin eğitimleriyle ilgileniyoruz. Profesyonel aşçılarımız da var" diye konuştu.

Bölüm öğrencileri de aldıkları eğitimden memnun olduklarını, aldıkları eğitim sayesinde hem meslek öğrendiklerini hem de aile bütçelerine katkıda bulunduklarını belirterek, eğitimle birlikte meslek hayatının içerisinde oldukları için mutlu olduklarını ve gelecekte iyi bir aşçı olmayı hedeflediklerini dile getirdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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