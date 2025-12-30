Artvinli Vatandaşlar 2026'dan Beklentilerini Paylaştılar: "Uyuşturucu ve Kadın Cinayetlerine Karşı Caydırıcı Önlemler Alınsın"

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin ve Ardanuç'ta yurttaşlar, 2026'dan beklentilerini paylaştı. Ardanuçlu Dilek Orhan, "Ülkemizdeki çocuklarımız ve gençlerimiz sokakta yürüyemeyecek hale geldi. Uyuşturucu ve kadın cinayetlerine karşı caydırıcı önlemler alınmasını istiyoruz" dedi. Artvin esnafından Saliha Yiğit ise, "Artvin zor durumda, insanlar göç ediyor. Artvin'in varlığı yokluğu bu göçle tehlikede. 2026'da halkımız daha adil, huzurlu ve güvenli bir yaşam sürebilmeli" ifadeleriyle ekonomik kaygıları ve bölgedeki göç sorununu öne çıkardı.

Yılın son günlerinde Artvin ve Ardanuç'ta yaşayan yurttaşlar, 2026'dan beklentilerini paylaştı. Geçtiğimiz yılın değerlendirmesini yapan bölge sakinleri, ekonomik sıkıntılar, toplumsal sorunlar ve göç gibi konulara dikkati çekti. ANKA Haber Ajansı mikrofonlarına konuşan yurttaşlar, yeni yıldan çok da umutlu olmadıklarını belirterek, öncelikli olarak toplumsal güvenlik, ekonomik istikrar ve bölgesel kalkınma gibi konularda somut adımlar atılmasını beklediklerini ifade etti.

"Uyuşturucu ve kadın cinayetlerine karşı caydırıcı önlemler alınsın"

Ardanuçlu Dilek Orhan, "Çocuğum üniversitede okuyor ve ben korku içindeyim. Bu uyuşturucu konusunda çocuklarımızın, gençlerimizin sokakta yürümeyecek hale geldiklerini ve beni çok korkuttuklarını görüyorum. Bu konuda gerçekten de caydırıcı önlemler alınmasını devletimizden bekliyorum. 2026'da en çok istediğim şey, kadın cinayetleriyle ilgili devletimizin caydırıcı önlemler almasıdır" dedi.

Ardanuçlu Hüriye Pahlivan ise, "Dört tane çocuğum var; dördü de okudu. Ben başkalarını düşünüyorum, çocuklarımı, torunlarımı düşünüyorum. Bu devlet bizi çok yordu, usandık, yorulduk. Herkes aç, susuz; ben tokum. Kime gidersem ağlar, kimi görürsem ağlar. Ev kirası diyor, bilmem ne diyor. 2026'da herkesin güzel, düzenli yaşamasını bekliyorum. Paramız pul oldu. Devlet bundan sonra para bize basmasın. Çocuklarımızın iş sahibi olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Artvinli Mehmet Öztürk ise, "2026 ile alakalı sağlık, sıhhat, huzur ve mutluluk, bir de savaşın olmadığı bir dünya diliyoruz. Çok büyük beklentilerimiz yok" derken, Resul Öztürk adlı kent sakini, "Hiçbir şey beklemiyorum. Görmüyor musunuz piyasayı, zamları, ortalığı, enflasyonu, ekonomiyi" ifadelerini kullandı.

"Daha adaletli, daha insancıl şartlarda yaşamak istiyoruz"

Artvin esnafından Saliha Yiğit ise kentteki Artvin'deki göçe dikkati çekerek, "İnşallah geleceğimiz 2025'ten daha kötü olmaz. Daha adaletli, daha insancıl yaşamak istiyoruz. Artvin biliyorsunuz ekonomik olarak geri gitti. İnsanlarımız taşındı, göç vermek zorunda kaldı. Bizim insanlarımız zor durumda. Allah yardım etsin herkese. Artvin gerçekten zor durumda. Artık şu anda insanlar savaşıyor, halk kalmadı. İnsanlar Artvin'den göç ediyor" diye konuştu.

"2026 yılı barış yılı olsun"

Artvin'de balıkçı çalışanı İzzet Keskin, milletvekillerinin halkın içine girip duygularını birebir görmelerini istediğini belirterek, şunları söyledi:

"2025'i iyisiyle kötüsüyle geçirdik. Hava koşulları şu an biraz ağır, kış şartlarına girdik ve ekonomik ve siyasal anlamda bir takım zorluklar yaşadık. Hayatımızdan ne gibi beklentilerimiz var dersek, birçok beklentimiz var ama önceliğimiz ekonomik. Şu an asgari ücretlerin açıklanmasıyla ilgili durum, küçük il ve ilçelerde yaşadığımız için çok hissedilmiyor ama büyük şehirlerde yaşayan halkımız büyük sıkıntılar yaşıyor. Yerel hükümetin ve milletvekillerimizin halkın içine girip duygularını birebir görmeleri gerekiyor. Barış, huzur, mutluluk ve sağlık diliyorum vatandaşlarımıza."

"Emekliler borç batığında ve bu son bulsun"

Artvinli İsrafil Subaşı ise emekli olarak zor durumda olduğunu belirterek, "2026'ya gireceğimiz için şükürler olsun. Allah nasip ederse gireceğiz. Tek isteğim Sayın Cumhurbaşkanı'nın sesimi duyması. Ben Artvin'den İsrafil Subaşı size yalvarıyorum; emekli olarak çok zor durumdayım, borç boğazımda. Yalvarıyorum, maaşları biraz artırın da biz de yüzümüz gülsün" dedi.

Bir başka vatandaş Hatice Bilecan ise, "Ardanuçluyum, İzmir'de yaşıyorum. Ardanuç'a misafir olarak geldim. Öğrencilerin mutlu, huzurlu, ekonomik olarak rahat ve ferah bir ortamda olmasını, okulları bitirdikten sonra hak ettikleri yerlerde çalışmalarını istiyorum. Ülkenin emeklilerinin huzur ve ferah içinde olmasını, paramızın değerini kaybetmemesini ve insanların huzur içinde, cinayetsiz bir yıl geçirmesini istiyorum" dedi.