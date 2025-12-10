Artvinli Emekli Tornacı: "Asgari Ücretten Daha Yüksek Kiralar Var"

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Tekirdağ Çerkezköy'de ikamet eden emekli tornacı Adem Yazıcı, memleketi Artvin'e her gelişinde hayat pahalılığının daha görünür hale geldiğini söyledi. Asgari ücretin 40 bin liranın altında olmaması gerektiğini ifade eden Yazıcı, "Kişi 15 bin lira kira veriyorsa, kalan 25 bin lirayla yarı aç yarı tok yaşıyor" dedi.

Artvin'de de emekli ve asgari ücrete yapılacak zamların konuşulmasına devam ediliyor. Emekli tornacı Adem Yazıcı şöyle konuştu:

"Tekirdağ Çerkezköy'de tornacı ve kaynakçı olarak çalışıyorum. Zaman zaman memleketime gezmeye geliyorum. Memleketimi görüyorum ama burayla orayı kıyasladığımda çok büyük farklılıklar olduğunu fark ediyorum. Burada geçimin ve ekonominin çok zor durumda olduğunu gözlemledim. Bu insanların geçindiğine inanamıyorum. Asgari ücretlinin yaşamı gerçekten çok zor. Asgari ücreti formalite gereği, bin–2 bin lira üstünde bir rakamla açıklarlar. Oysa asgari ücretin kendisinden daha yüksek kiralar var. 15–20 bin lira kira olan bir yerde '22 bin lirayla geçiniyorum' dersen buna kargalar bile güler. Bugünkü koşullarda asgari ücretin 40 bin liranın altında olmaması lazım."

Simitçi: "İşler düşük, piyasa pahalı"

Hopa'da simit satarak geçimini sağlayan bir esnaf ise ekonomik tabloyu şu sözlerle özetledi:

"İş yapamıyoruz. İşler düşük, piyasa pahalı. Tayyip Erdoğan mahvetti bizi. Simit 20 lira, sade simit 10 lira. Vatandaş pahalı diyor. Günde ortalama 200 tane satıyorum."

Emekli: "Yaşam mücadelesi veriyoruz; nefes aldığımıza şükrediyoruz"

Ekonomik sıkıntı yaşayan bir Hopalı emekli ise, "Yaşam mücadelesi vermeye çalışıyoruz ama nefes alabildiğimize şükrediyoruz işte. Emekli maaşıyla ilgili beklentim 35 bin lira. Vermeyeceklerini biliyorum ama benim hedefim bu. Tutarsa tutar, tutmasa yapacak bir şey yok. Bana kimse bir şey sormuyor ki. Yine ne istiyorlarsa onu yapacaklar."