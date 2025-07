Artvin’in Meşhur Kuzu Döneri Türkiye Genelinde Siparişle Gidiyor

Yıllar önce Artvin'den Rize'ye getirdiği kuzu döner kültürünü telefonlarla aldığı siparişlerle kavanozlarla il dışına kargo ile gönderiyor.

Artvin Yusufeli ilçesine özgü meşhur kuzu döner lezzetini yıllarca kendi şehrinde yürüten Eyüp Teke, aynı lezzeti Rize'yle de tanıştırmak istedi. Rize'de işletmesini kuran Teke, Artvin'deki müşterilerini de Rize'de ağırlamaya başladı. Artvin dışında olup sadece tatillerde Artvin'e gelen ve kuzu dönerin tiryakisi olanlar ise kendisini arayarak bulundukları şehirlere istemeye başladı. Çözümü kavanozlara kuzu döneri doldurmakta bulan Teke, herkesin bulunduğu şehre kargo ile göndermeye başladı. Artvinlilerin yoğunlukta olduğu Bursa, Artvin, İstanbul gibi büyükşehirlere de sipariş gönderdiğini dile getiren Teke, kuzudan yapılan dönerin tamamen doğal ve katkısız olduğu için tercih edildiğini ifade etti.

Türkiye'nin her köşesinden talep olduğunu ve kavanozlarla kargoya verip gönderdiklerini ifade eden işletme sahibi Eyüp Teke "Biz üçüncü kuşağız. 1968'de de babamlar uğraşıyordu daha sonradan biz devraldık. 2011'de Rize'ye geldik. Rize merkezde dükkan açtık ondan sonra buraya taşındık. Şimdi hem Rize'de hem de dışarıda çok fazla müşterimiz olduğu için kavanozlarla Türkiye'nin her tarafına şeffaf bir şekilde gönderimini sağlıyoruz. Kuzu eti tamamen doğaldır, herhangi bir katkı maddesi yoktur bunun. O nedenle de çok tercih ediliyor. Daha çok Ankara, İstanbul ve Bursa'ya gönderim yapıyoruz. Bursa biraz daha Artvinlilerin çoğunlukta olduğu yerdir ama Türkiye'nin neresinde olursa olsun istedikleri zaman hemen kargoya verip siparişlerini gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ateşle temas olmadan benmari yöntemi ile ısıtılmalı"

Kavanozdaki döneri sıcak suyla ısıtıp tadında hiçbir fark olmadan tüketebileceklerini ifade eden işletme Teke "Kavanozda bunun bekleme süresi bir hafta ama çıkarttıktan sonra bizim tavsiyemiz sıcak suyun içerisine koymaları. Yani eğer bunu ateşte ısıtırsalar veya tavada ısıtırlarsa bu lezzeti alamazlar. Bunun tamamen sıcak suyun içerisine koysunlar suyla beraber ısıtsınlar, ısıttıktan sonra afiyetler olsun. Bizi tercih etmelerinin sebebini şöyle diyebilirim tabi ki yapan var. Koyun etinden yapan var, keçi etinden ve dana etinden yapan var ama bunun özelliği kuzu etinden olması ve doğal olmasıdır. Bunun terbiyesini yaparken soğan tuz karabiber koyuyoruz başka hiçbir şey yok. Tamamen doğaldır, çocuklarına rahatlıkla yedirebilecekleri kendilerinin de afiyetle yiyecekleri en kaliteli dönerdir" dedi.

Dönerin lezzetini çok beğendiğini her gün gelip en az 200 gram döner yediğini söyleyen müşteri Halit Ak "Kuzu döneri öncelikle sağlık sıhhat ve tadı lezzeti her şeyi yerinde olduğu için tercih ediyorum. Yusufeli'nin bu lezzetini buraya taşıdıkları için ayrıca bir teşekkür ediyorum. Genelde bizim bölgede daha çok büyükbaş hayvan tüketilirdi yani kuzu etini biz sadece ızgarada yerdik. Bu ortamlarda görmezdik ama arkadaşlar sağ olsunlar bunu bizimle buluşturdular. Son derece keyifli, her gün benim burada 200 gram dönerim var. Keyifle yiyorum herkese de tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı. - RİZE