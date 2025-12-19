Şavşatlı Emekli: "10 Bin Lira Kira Veriyorum, Bir Kilo Elma Alamıyorum"

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Ardanuç ve Şavşat halk pazarlarında alışveriş yapan vatandaşlar, hayat pahalılığından yakındı. DİSK Genel- İş Sendikası Rize- Artvin Şubesi Başkanı Selim Bilgin, "İnsanlarımız yoksullaştı. Özellikle asgari ücretle ve düşük ücretle çalışanların alım gücü sıfırlanmış durumda. İnsanlar artık gıda ve beslenme sorunuyla yüz yüze. Mandalina, portakal tane tane alınır hale gelindi. Bunun önüne geçilmesi lazım" dedi. Şavşatlı emekli Binali Özışık ise "10 bin lira kira veriyorum, bir kilo elma alamıyorum" ifadelerini kullandı.

Asgari ücrete ve emekli maaşlarına yapılacak zamma ilişkin tartışmalar sürerken; Ardanuç ve Şavşat pazarlarında alışveriş yapan emekli vatandaşlar artan hayat pahalılığına dikkat çekti.

"Asgari ücrete yüzde 100 zam bile çözüm değil"

DİSK Genel-İş Sendikası Rize-Artvin Şubesi Başkanı Selim Bilgin, pazarda yaptığı incelemeler sonrasında yaptğı açıklamada, asgari ücretli ve emeklilerin geçim sıkıntısı yaşadığını belirterek şunları söyledi:

"Bildiğiniz gibi Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı, toplanıyor. Ancak komisyon toplanırken işçi hariç herkes konuşuyor. Asgari ücret şöyle olmalı, böyle olmalı deniliyor. Ne olursa olsun, 22 bin 104 lira olan asgari ücrete yüzde 100 zam yapılsa bile bu bir soruna çözüm değildir. İnsanlar büyük bir geçim derdi içerisindedir. Parklarda, otogarlarda yatmaya başlayanlar var. 5- 6 emekli bir otel odasında yaşamaya başlamış durumda. Bunları görmezden gelmek insafsızlıktır. Ne yazık ki çok yukarıdakiler, alttaki milyonlarca yoksulun halini anlamıyor. Bunu ya görmüyorlar ya da görmek istemiyorlar.

"Bu sorun bizzat mevcut yönetimin sorunudur"

İnsanlarımız yoksullaştı. Özellikle asgari ücretle ve düşük ücretle çalışanların alım gücü sıfırlanmış durumda. İnsanlar artık gıda ve beslenme sorunuyla yüz yüze. Mandalina, portakal tane tane alınır hale gelindi. Bunun önüne geçilmesi lazım. İnsanlar geçinemiyor, isyan ediyor ama bu görmezden geliniyor. İlgililere 'bunu görmezden gelmeyin' diyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi Ardanuç pazarındayız. Hamsi 250 TL. Pazar esnafı da dertli, vatandaş da dertli. Sabahları 'evden çıkmak istemiyoruz, caddede sokakta gezmek istemiyoruz, arkadaşımıza dostumuza bir çay ısmarlayamıyoruz' diyorlar. Bunu artık görün diyoruz. Çözüm sizde, yetkililerde. Bu krizi ne çalışanlar çıkardı ne asgari ücretliler ne de emekliler. Bu sorun bizzat mevcut yönetimin sorunudur ve çözmek birinci görevidir."

"Bir kilo elma alamıyoruz"

Pazardaki emekli yurttaş, temel gıda fiyatlarının ulaşılamaz hale geldiğini ifade ederek, "Görün artık bu yoksulluğu diyoruz. Allah'ını seversen çek. Kilosu 30 lira. Nereden alacağız" dedi.

Şavşatlı emekli Binali Özışık, kira ve gıda giderleri karşısında çaresiz kaldıklarını belirterek şunları söyledi:

"Bir şey alamıyorum. Eşim hasta, şeker hastası. Bir kilo elma alamıyoruz. Ne yapacağız, şaşırdık kaldık. Ev kirası var, 10 bin lira kira veriyorum. Geriye kalan 8 bin lirayla idare edemiyorum. Çoluk çocuğum her şeye muhtaç kaldı. Halimiz yaman hemşerim ne yapalım? Suya atlayamıyoruz kendimizi. 'Gidelim' diyoruz, gidemiyoruz. Ne yapacağız? Gözümüzü yumup geziyoruz. Her şeyden mahrum kaldık."

Şavşat'ta alışverişe çıkan bir yurttaş, temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını belirterek, "İdare ediyoruz işte. Şuraya kadar 200 lira oldu. Aldığımıza bak, 120 lira tuttu. Daha ihtiyacım var ama nereden alacağım" ifadelerini kullandı.

Bir başka yurttaş ise "Hepsi aynı, hiçbirinden memnun değiliz. Yapacak bir şey yok. İstedikleri gibi devam ediyorlar. Vallahi ben ne bileyim, bir milyon lira aldım, bakın hiçbir şey yok. Yılbaşı için kuru yemişler el yakıyor" diye konuştu.