Üye Girişi
Haberler

Artvin'de Kız Kardeşlerin Otomobil Tutkusu Mesleğe Dönüştü

Güncelleme:

Artvin'in Borçka ilçesindeki Ayça ve Sibel Küçük kardeşler, otomobil tutkularını mesleğe dönüştürerek oto kuaför işi yapmaya başladı. Koltuk sökme, pasta cila ve seramik kaplama gibi işlemleri titizlikle gerçekleştiren kardeşler, kadın eli değdiyse temiz işçilik olur mantığıyla çalışıyor.

Artvin'in Borçka ilçesinde iki kız kardeşin otomobil tutkusu mesleğe dönüştü. 3 yıldır oto kuaför işi yapan kız kardeşler, araçların koltuklarını söküyor, pasta cila ve seramik kaplama yapıyor.

İlçeye bağlı Gündoğdu mahallesinde 3 yıl önce oto kuaför adı altında kendi işletmelerini kuran Ayça ve Sibel Küçük kardeşler, tutkusu olduğu araba sevdasını mesleğe dönüştürdü.

'Kadının isteyince yapamayacağı şey yoktur' diyen kız kardeşler, başta kendi araçlarında denedikleri oto temizlik uygulamalarında olumlu sonuç alınca eğitim alarak kendi işletmelerini kurdu.

Gelen müşterilerin şaşkın bakışları altında ojeli parmaklarıyla, araçların koltuklarını söküp iç temizlik yapan, motor yıkayıp, pasta cila atan kardeşler, kadın eli değdiyse temiz işçilik olur mantığıyla işlerini titizlikle ve severek yapıyor.

"Bizim hikayemiz tam olarak araba sevdası" diyen Ayça Küçük (36) şunları söyledi:

"Çocukluktan gelen bir heves söz konusuydu. Başta kendi araçlarımıza uyguladık. Sonuçlarını beğendik. Sonrasında niçin bunu meslek haline getirmeyelim dedik. Ama öncesinde eğitim almamız gerekiyordu. Eğitimleri aldık. Daha sonra kendi işyerimizi açtık."

İşini severek yaptığını belirten Küçük, "Bizim mesleğimizi erkek mesleği olarak adlandıra biliyorlar. Evet zor meslek, işimizi gerçekten çok sevdiğimiz için zor olan kısım tolere edilebiliyor. Ben eve yorgun bir şekilde gitmiyorum. Etrafımızda olumlu anlamda tepkiler gördük. Özellikle kadınlar çok destek oldu buda bizi çok mutlu etti. Kadınlar gerçekten isterse birazda cesarette bulunursalar önlerinde hiç bir engelin durabileceğine inanmıyorum" dedi.

Türkçe öğretmeni olan, iş çıkışı ve hafta sonu ablasına yardım eden Sibel Küçük (24) ise "Asıl mesleğim öğretmenlik ama iş çıkışlarında hafta sonları gelip dükkanda ablamla işleri yürütüyoruz. Bu işi tercih etmemizdeki en önemli sebep otomobillere olan merakımızdı. Otomobillerle ilgilenmeyi onlarla vakit geçirmeyi çok seviyoruz. Pasta cila, iç kuaför, far temizliği, motor yıkama, seramik kaplama gibi uygulamaları yapıyoruz. Gelen müşteriler ilk önce çok şaşırıyor, işletmenin sahibi siz misiniz uygulamaları siz mi yapıyorsunuz diye sorular soruyor. Daha sonra yapılan işlemleri görünce oldukça memnun kalıyorlar. Ülkemizde kadın, eli değdiyse temiz işçilik olur mantığı ön planda olduğu için bizim bu doğrultuda amacımızda gelen müşterilerimize temiz işçilik ve kaliteli hizmet sunmak. Buradan kadınlara seslenmek istiyorum. Kadınlar neyi isterse başara bilirler. Sadece pes etmemelerini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kuaför Artvin Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Dinimizde kandil var mı? İslam'da kandil var mıdır? İslamiyet'te Kandil gecesinin yeri ve önemi nedir? Bir yılda kaç kandil var? Bir yılda kaç kere kandil olur, kaç tane vardır? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 24 Şubat Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Berat kandili hangi ibadetler yapılır? Berat kandilinde oruç tutulur mu, ne namazı kılınır? 24 Şubat kandil mi? Yarın kandil mi? Bugün ne kandili, hangi kandil? Berat kandili hangi gece? Tolga Sarıtaş nişanlandı mı? Tolga Sarıtaş kiminle evlendi, nişanlandı? 24 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 24 Şubat dün gece deprem mi oldu? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 24 Şubat Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi İYİ Parti Erzurum adayı kim? 2024 İYİ Parti Erzurum Belediye Başkan adayı Canan Uçar kimdir? İYİ Parti Elazığ adayı kim? 2024 İYİ Parti Elazığ Belediye Başkan adayı Veda Bingö kimdir? İYİ Parti Elazığ adayı kim? 2024 İYİ Parti Elazığ Belediye Başkan adayı kimdir? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 24 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 24 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Saadet Partisi Çorum belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Çorum adayı Faruk Cıdık kimdir? Saadet Partisi Çankırı belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Çankırı adayı Mustafa Ünver kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title