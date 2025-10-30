Ardahan Üniversitesi Rektörü Emiroğlu, Yerel Basınla Bir Araya Geldi

Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Toplantıya, Genel Sekreter H. Caner Akkurt, Kurumsal İletişim Ofisi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Öztürk ve Kurumsal İletişim Ofisi Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ezgi oya Malkoç da katılım sağladı. Toplantı, yerel basının değerli temsilcileri Barış Bilgin, Deniz Başlı, Dinçer Aktemur, Günay Nuh, Müjdat Bölük, Olgun Yıldız ve Özkan Karakaya'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasında, yerel basının toplumun doğru, tarafsız ve yapıcı biçimde bilgilendirilmesinde üstlendiği önemli misyona dikkat çekerek, "Basın, bir kentin sesi ve hafızasıdır. Bizim için yerel basın; üniversitenin gelişimini, toplumla bütünleşmesini ve Ardahan'ın potansiyelini görünür kılan en güçlü paydaşlardan biridir" dedi.

Yeni Akademik Birimler ve Eğitim Vizyonu

Rektör Emiroğlu, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında açılması planlanan yeni programlara ilişkin bilgiler paylaştı. Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde "Beslenme ve Diyetetik" bölümünün, Meslek Yüksekokulu bünyesinde ise "Kozmetoloji" programının açılması için Yükseköğretim Kurulu'na başvuruların yapılacağını belirtti. Bunun yanı sıra, "At Yetiştiriciliği" programının da Ardahan'ın coğrafi koşulları ve bölgesel potansiyeli göz önünde bulundurularak planlandığını ifade etti.

Bu üç yeni bölümün hem istihdam hem de uygulama açısından bölgeye katkı sağlayacağını vurgulayan Rektör Emiroğlu, "Kozmetoloji programı, Ardahan'ın endemik bitki örtüsünden elde edilecek doğal ürünleri değerlendirerek yerel üretimi markalaştırmayı hedeflemektedir. At yetiştiriciliği programı ise Ardahan'ın iklimsel avantajlarını, oksijen yapısını ve hayvancılık kültürünü birleştirerek bölgesel ekonomiye yeni bir soluk kazandıracak." dedi. Ayrıca, Çıldır Meslek Yüksekokulu'nda yeni açılan "Mahkeme Büro Hizmetleri" programıyla öğrenci sayısının kısa sürede iki kattan fazla arttığını, Göle ve Posof'ta da fiziki altyapıların iyileştirilmesiyle öğrenci memnuniyetinin yükseldiğini aktardı.

Tarım, Hayvancılık ve Bilimsel Üretim

Toplantının öne çıkan konularından biri, Ardahan Üniversitesi'nin kurumsal kimliğiyle bütünleşen Tarım ve Hayvancılık Bilimleri Enstitüsü oldu. Emiroğlu, bölgeye özgü Kavılca buğdayı üretiminin artık üniversite bünyesinde bilimsel yöntemlerle yürütüldüğünü belirterek, "Kavılca, düşük glüten oranı ve yüksek besin değeriyle Türkiye'nin nadir buğday türlerinden biridir. Üniversitemiz bu değeri bilimsel olarak tescilleyip katma değere dönüştürmek için üretimden işlenmeye kadar her aşamayı planlamaktadır." ifadelerini kullandı. Özel sektörle yapılacak ortak çalışmalarla Kavılca ununun, irmiğinin ve bulgurunun markalaştırılacağını, bunun da bölge ekonomisine doğrudan katkı sağlayacağını vurguladı.

Enstitü bünyesinde yürütülen projeler arasında, TANAP destekli Gezici Hayvan Hastanesi Projesi de bulunduğunu söyleyen Emiroğlu, "Bu proje yalnızca sahadaki veterinerlik hizmetlerini değil, aynı zamanda halkın deneyimsel bilgisinin bilimsel temele oturtulmasını da amaçlıyor. Yerel bilgi ile akademik araştırmayı buluşturuyoruz." dedi. Hayvan Hastanesi projesinin 2026 yılı yatırım programına dahil edildiğini belirterek, 3000 metrekarelik alanda kurulacak bu tesisin Ardahan'ın hayvancılık kapasitesini güçlendireceğini, bölge üreticisine bilimsel destek sağlayacağını ifade etti

Ayrıca Ardahan'ın ekonomik gelişimine katkı sağlayacak "Gümrükleme ve Lojistik Bölgesi" önerisini paylaşan Emiroğlu, gümrükleme alanının Ardahan merkezine daha yakın bir bölgede kurulmasının şehrin ticaret ve istihdam potansiyelini artıracağını ifade etti. "Eğer bu gümrükleme alanı doğru konumlandırılırsa, Ardahan yalnızca eğitimde değil, ticarette de bölgesel bir üs haline gelecektir." sözleriyle projeye yerel basının desteğini istedi. - ARDAHAN