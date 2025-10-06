Aras Elektrik, Ardahan'daki Altyapı Yenileme Çalışmalarıyla Enerji Dağıtımını Güçlendiriyor

Doğu Anadolu'nun zorlu iklim ve coğrafi koşullarında elektrik dağıtım hizmetini kesintisiz sürdüren Aras Elektrik, Ardahan'da yürüttüğü kapsamlı altyapı çalışmalarıyla bölgenin elektrik dağıtım şebekesini baştan sona yeniliyor. Şirket, 2013 yılından bu yana şehir merkezi ve kırsal bölgelerde gerçekleştirdiği sistematik şebeke modernizasyonlarıyla enerji arz güvenliğini artırırken teknoloji destekli bir altyapı inşa ediyor.

Modern şebeke, artan güvenilirlik

Yapılan yatırımlar kapsamında, Ardahan genelinde eski ve yetersiz kalan dağıtım hatları yenilenirken, enerji altyapısı hem kırsal hem de kentsel bölgelerde daha güçlü, dayanıklı ve modern bir yapıya kavuşturuldu. Trafo merkezlerinden orta gerilim hatlarına, alçak gerilim şebekelerinden enerji nakil hatlarına kadar birçok kritik bileşen yenilenerek bölgenin şebeke kapasitesi önemli ölçüde artırıldı.

Özellikle şehir merkezlerinde yapılan yeraltı kablolama çalışmaları ve kırsal bölgelerde kurulan yeni trafo noktaları, yenilenen köy şebekeleri sistemin hem güvenliğini hem de sürekliliğini önemli ölçüde iyileştirdi. SCADA (Uzaktan İzleme ve Kontrol) sistemleriyle desteklenen otomasyon yatırımları sayesinde ise arızalara daha hızlı müdahale edilmesi sağlandı.

Arıza müdahale sürelerinde düşüş, memnuniyette artış

Aras Elektrik yetkilileri, yapılan teknolojik iyileştirmeler sayesinde arıza tespit ve giderme sürelerinde önemli bir azalma sağlandığını belirtiyor. SCADA destekli sistemlerin yaygınlaştırılması ve saha ekiplerinin mobil teknolojilerle donatılması sayesinde, arızalara ortalama müdahale süresi önceki yıllara göre kayda değer biçimde kısaldı.

Ardahan İl Koordinatörü Meryem Akpınar: "Bölgemize özgü zorlu iklim koşullarına rağmen, -30 derecelere varan hava sıcaklıklarında dahi 7 gün 24 saat sahada görev yapıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz altyapı yenilemeleri ve teknolojik entegrasyonlar sayesinde arıza müdahale sürelerini minimum seviyeye indirdik. Böylece hem tüketicilerimizin günlük yaşamlarını aksamamalarını hem de müşteri memnuniyetinde istikrarlı bir artış sağlamış olduk."

Aras Elektrik, bölgedeki hizmet kalitesini üst seviyelere çıkararak, tüketicilerin ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkili çözümler sunmayı sürdürürken; başarılarıyla da Ardahan'da enerji sektöründe güvenilir ve öncü olmaya devam ediyor. - ARDAHAN