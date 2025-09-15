Aras Elektrik, Ardahan'da 1,3 Milyar TL Yatırım ile Enerji Altyapısını Güçlendiriyor

Doğu Anadolu'nun sert iklim ve zor coğrafi şartlarında kaliteli ve kesintisiz elektrik hizmeti sunmak için çalışmalarını sürdüren Aras Elektrik, Ardahan'da gerçekleştirdiği yatırımlarla bölgenin enerji altyapısını dönüştürmeye devam ediyor. Şirket, 2013 yılında özelleştirme sonrası devraldığı elektrik dağıtım altyapısını sürekli geliştirerek, 2013-2024 yılları arasında Ardahan'da toplam 1 milyar 324 milyon TL tutarında yatırım gerçekleştirdi.

Yatırımlarla güçlenen şebeke, azalan arızalar

Gerçekleştirilen bu yatırımlar sayesinde Ardahan'ın elektrik altyapısı, hem şehir merkezinde hem de kırsal bölgelerde daha güçlü ve modern bir yapıya kavuştu. Elektrik şebekesinde yapılan yenilemeler ve teknolojik iyileştirmelerle birlikte, arızalara müdahale süreleri önemli ölçüde azaldı. Elektrik kesintilerinin sıklığı ve süresi düşerken, dağıtım hizmetinin güvenilirliği ve kalitesi de gözle görülür şekilde arttı.

2025'te 164 Milyon TL'lik yeni altyapı hamlesi

Aras Elektrik, Ardahan'daki yatırımlarına 2025 yılında da hız kesmeden devam ediyor. Yılsonuna kadar planlanan 164 milyon TL tutarındaki yatırım kapsamında, şehir merkezinden kırsal yerleşimlere kadar birçok noktada altyapı projeleri hayata geçiriliyor. Özellikle kırsal şebekelerin yenilenmesi, havai hatların yer altına alınması, mevcut trafo merkezlerinin modernize edilmesi ve aydınlatma şebekelerinin güçlendirilmesi gibi çalışmalar, şehrin elektrik altyapısını hem daha estetik hem de daha dayanıklı bir yapıya kavuşturmayı hedefliyor. Bu yatırımlarla birlikte elektrik arzının sürekliliği daha da artacak, enerji dağıtımındaki riskler minimize edilecek.

Aydınlatma yatırımlarıyla daha aydınlık ve güvenli Ardahan

Aras Elektrik'in Ardahan genelinde yürüttüğü aydınlatma projeleri, şehrin görünümünü iyileştirmenin yanı sıra yaşam kalitesine ve güvenliğe de doğrudan katkı sunuyor. Hem şehir hem de kırsal şebekedeki aydınlatma sistemleri düzenli olarak bakım ve yenilemeden geçirilirken, yeni yerleşim bölgelerinde aydınlatma tesisleri kurularak karanlık noktalar aydınlatılıyor. Bu çalışmalar sayesinde vatandaşların geceleri kendilerini daha güvende hissettikleri, sosyal yaşamın ve hareketliliğin desteklendiği bir ortam oluşturuluyor.

"Ardahan'ın geleceğini bugünden inşa ediyoruz"

Ardahan İl Koordinatörü Meryem Akpınar, yatırımlara ilişkin yaptığı açıklamada, sadece bugünün değil, geleceğin enerji ihtiyaçlarını da karşılayacak bir altyapı kurma hedefiyle hareket ettiklerini belirtti. Aras Elektrik olarak Ardahan'ın dört bir yanında yürüttükleri çalışmaların, elektrik hizmetini daha güvenli, kesintisiz ve sürdürülebilir hale getirme vizyonlarının bir parçası olduğunu vurgulayan Akpınar, 2025 yılı boyunca da aynı kararlılıkla yatırımlara devam ettiklerini ifade etti. Şebeke yenilemeleri, kapasite artırımları, bakım-onarım faaliyetleri ve yeni aydınlatma projeleriyle Ardahan'ın enerji altyapısının daha dayanıklı bir yapıya kavuşturulacağını belirten Akpınar, bu yatırımların şehrin gelişimine doğrudan katkı sağladığını sözlerine ekledi.

Sürdürülebilir yatırımlarla bölgesel kalkınmaya destek

Aras Elektrik, hizmet verdiği tüm illerde olduğu gibi Ardahan'da da sadece elektrik altyapısını güçlendirmekle kalmayıp, aynı zamanda bölgenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına da katkı sağlamayı hedefliyor. Sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımıyla hayata geçirdiği projeler, Ardahan'ı çağdaş, güvenilir ve çevre dostu bir elektrik altyapısına kavuşturma vizyonunun somut adımları olarak öne çıkıyor. - ARDAHAN