Haberler

Mehmet Kaya'dan 'Toprak Bayramı Haftası' kutlama mesajı

Mehmet Kaya'dan 'Toprak Bayramı Haftası' kutlama mesajı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in Araban ilçesinde iş adamı müteahhit Mehmet Kaya, Toprak Bayramı Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda toprağın korunmasının önemine vurgu yaparak, erozyon ve gıda krizine dikkat çekti.

Gaziantep'in Araban ilçesinde faaliyet gösteren iş adamı müteahhit Mehmet Kaya, 'Toprak Bayramı Haftası' dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Arabanlı iş adamı müteahhit Mehmet Kaya, mesajında, "Toprağın teknolojik usullerle yapay olarak üretilmesi mümkün olmadığı gibi kaybedilmesi durumunda yerine ikame edilecek başka bir kaynağın da olmadığı, toprağın yaşayan bir canlı varlık ve hayat kaynağı olduğu bilinen bir gerçek. Tüm canlıların ve yaşamın kaynağı olan topraklarımızı yok etmeden ve de kirletmeden gelecek nesillere bırakmak hepimizin görevidir. Toprak binlerce, hatta milyonlarca yılda ancak oluşmaktadır. ülkemizdeki tarım alanlarının yüzde 70'inde şiddetli erozyondan dolayı toprak kaybı görülüyor. Kültürümüzdeki toprak ana yakıştırmasıyla, öldükten sonra toprağa verilmek ya da toprak olmak kavramlarıyla zaten toprağa bir kutsallık atfetmişiz. Topraktan gelip, toprağa gidecek olmaksa inancımızla özdeşleşmiş bir insan- toprak birlikteliğidir. Tüm bunlarla beraber dünya nüfusunun açlıkla karşı karşıya geldiği günümüzde bir doğal kaynak olan toprak kaybı gıda krizine sebep olacağı bilinen bir gerçektir. Halen dünyamızda 840 milyona yakın insan açlık sorunu yaşamaktadır. Bizleri doyuran, doğaya ve canlılara ev sahipliği yapan, kucak açan toprağa saygı her toplumun sosyolojik, kültürel ve politik açıdan temel önceliklerinden biri olmalıdır. Gıdamızın üretildiği toprağımıza daha fazla sahip çıkmak ve korumak dileğim ile Araban Ovası'nda toprak sahibi olan üretici çiftçilerimizin 11-17 Haziran Toprak Bayramını kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi

CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi: Şu anda karşımda...
Özgür Özel'den yeni parti çıkışı! Kılıçdaroğlu'nu işaret etti

Özel yeni parti için ilk kez böyle net konuştu: Eğer Kılıçdaroğlu...
Dolar dolu kutulardan lüks villaya! Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturmada pes dedirten iddialar

240 bin kişinin yaşadığı ilçede akla zarar yolsuzluk ağı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonlar Ligi'nin ünlü sunucusu bu kez Dünya Kupası'nı salladı

Bu kez Dünya Kupası'nı salladı
e-Devlet'e 2 yeni özellik eklendi

e-Devlet'e 2 yeni özellik eklendi
Mourinho'ya şok: 500 milyon euroya bile satmayız

Mourinho'ya şok: 500 milyon euroya bile satmayız
Merkez Bankası'ndan kritik ipucu geldi! İşte memur ve emeklinin yeni maaşı

Kritik ipucu geldi! İşte memur ve emeklinin yeni maaşı
Hakime silahlı saldırı davasında sanık koltuğundaki savcıdan ağır sözler

Davada gerilim yükseldi! Sanık koltuğundaki savcıdan ağır sözler
'30 yıldır mücadele veriyorum' diyen Netanyahu: İran nükleer silaha sahip olamayacak

"30 yıldır mücadele veriyorum" diyen Netanyahu'dan tarihi rest
Sadettin Saran kaza yaptığı lüks aracını satışa çıkardı! İstediği fiyat dudak uçuklattı

Ölümden döndüğü aracını satışa çıkardı! İstediği fiyat dudak uçuklattı