Apaydın: 'Milletimiz ebedi bağımsızdır'

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, "Büyük taarruzun 100. ylında ecdadımızı anıyoruz" dedi.

Büyük Taarruz'un 100. yılı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınlayan TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, "Bu topraklarda bağımsızlığımız için verilmiş en büyük mücadelenin meyvesini aldığımız 30 Ağustos Zaferi, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atılmasındaki engelleri ortadan kaldırmıştır. Ecdadımızın göstermiş olduğu Kurtuluş Mücadelesi ile milli irademizin ve bağımsızlığımızın, biz Türkler için ne kadar önemli bir değer olduğunu nice savaşlar sonucunda bu zaferle de göstermiş bulunmaktayız. Birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi pekiştiren Büyük Taarruz' un üzerinden geçen bir asrın sonunda, maddi ve manevi değerlerimizin ileriki kuşaklara aktarılarak nice asırlar sürmesini Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu camiası adına diliyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımızın bağımsızlığı için gözlerini kırpmadan canını veren şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum. Tüm halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA