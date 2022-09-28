Antalya yerel haberi... Tatil için geldiği Alanya'da müslüman oldu Yerel Haberler Antalya yerel haberi | Tatil için Almanya'dan Alanya'ya gelen 61 yaşındaki Dieter Gerlach, İslamiyet'ten etkilenerek Müslüman oldu. Tatil için Almanya'dan Alanya'ya gelen 61 yaşındaki Dieter Gerlach, İslamiyet'ten etkilenerek Müslüman oldu. Almanya'dan tatil amaçlı Alanya'ya gelen Dieter Gerlach, ilçedeki Müslümanların yaşantısını merak ederek İslam dinini araştırmaya başladı. Müslüman olmaya karar veren Gerlach, Alanya İlçe Müftülüğüne başvuruda bulundu. Başvuru sonrası İlçe Müftülüğünde ihtida merasimi düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan merasimde Müftü Dr. İhsan İlhan Almanya vatandaşı Gerlach'a İslam dini hakkında bilgiler verdi. Kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Gerlach, Davut ismini aldı. Müftü Dr. İlhan, Gerlach'a Almanca Mealli Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığının yayınlarından çeşitli kitaplar hediye etti. - ANTALYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Almanya Alanya Tatil Yerel Haberler

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