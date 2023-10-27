Antalya Valisi Şahin: "Yaşasın millet, yaşasın devlet, yaşasın Cumhuriyet"

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Başta Cumhuriyet'imizin Kurucu Lideri Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Cumhuriyet'imizin kurulmasında ve yaşatılmasında emeği geçip ahirete göç...

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Başta Cumhuriyet'imizin Kurucu Lideri Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Cumhuriyet'imizin kurulmasında ve yaşatılmasında emeği geçip ahirete göç eden tüm kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gurur abidesi gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Cumhuriyet'imizin 100. Yılı, Türkiye Yüzyılı kutlu olsun. Yaşasın millet, yaşasın devlet, yaşasın Cumhuriyet" dedi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, ATSO Başkanı Ali Bahar, ATB Başkanı Ali Çandır, AESOB Başkanı Adlıhan Dere ve MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Şahin: "Yaşasın millet, yaşasın devlet, yaşasın Cumhuriyet"

Vali Hulusi Şahin mesajında şunları söyledi:

"Mazinin mirasını Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün inancıyla atinin ülküsüne dönüştüren, milletimizin iradesi ve mücadelesiyle tescillenen Cumhuriyet'imiz, bugün 100 yaşındandır. Kutlu olsun, bin yaşasın. Bu coşkunun ilelebet devam etmesi için Türkiye Yüzyılı'nı inşa edebilmemiz hep birlikte geleceğe umutla bakabilmemiz için, gençlerimize çocuklarımıza Cumhuriyet'in değerlerini, büyük Türk milletinin bir ferdi olmanın şerefini ve kıymetini en güzel şekilde ifade etmeliyiz. Binlerce yıllık milli töremizin ve devlet geleneğimizin kutsiyetini gençlerimizin kalplerine ve zihinlerine nakşetmeliyiz. Unutmayalım ki, bu bizim en önemli meselemiz, en öncelikli vazifemizdir. Yüreklerimizde parlayan Cumhuriyet coşkumuzu Antalya'dan Almatı'ya, Aşkabat'tan Rabat'a, Kaşgar'dan Saray Bosna'ya, Bakü'den Lefkoşe'ye kadar tüm gönül coğrafyamızla paylaşacağımıza, yarınlarımızın umut meşalesi gençlerimizle yüzyıllar boyunca yaşatacağımıza yürekten inanıyorum. Bu inanç ve duygularla; başta Cumhuriyet'imizin Kurucu Lideri Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, cumhuriyetimizin kurulmasında ve yaşatılmasında emeği geçip ahirete göç eden tüm kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gurur abidesi gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Cumhuriyet'imizin 100. Yılı, Türkiye Yüzyılı kutlu olsun. Yaşasın millet, yaşasın devlet, yaşasın Cumhuriyet."

Muhittin Böcek: "Onur, gurur, mutluluk ve heyecan yaşıyoruz"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Ata'mızın "Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir" diyerek kurduğu ve "En büyük eserim" dediği Cumhuriyet'imiz 100 yaşında. Ata'mızın bizlere armağan ettiği en büyük bayramımızı kutluyor olmanın onurunu, gururunu, mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz. Milletçe sahip olduğumuz tüm kazanımlarımızı borçlu olduğumuz Cumhuriyet'imizin 100. yılı kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

Hakan Tütüncü: "En içten duygularımla kutluyorum"

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, "Aziz Milletimizin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazandığı milli mücadelenin ve Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünde bu büyük mutluluğu milletçe "Türkiye Yüzyılı Vizyonu" hedefleri doğrultusunda gurur ve coşkuyla paylaşmaktayız. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını ve bu toprakları bizlere vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyor; tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum" mesajını paylaştı.

Şükrü Sözen: "Cumhuriyet varoluş nedenimizdir, vazgeçilmezimizdir"

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının güçlükleri bir bir aşarak yükselttiği bu değer, bugün milletimizin her bireyinin benimsediği ortak bir irade olmuştur. Bu gün ülkemizde özgür, bağımsız, hür bir şekilde yaşıyorsak, bu Cumhuriyetin sayesindedir. Cumhuriyet varoluş nedenimizdir ve vazgeçilmezimizdir. Bugün tek bir şeye ihtiyacımız vardır. O da Cumhuriyet ruhuna sahip olmak, ona sımsıkı tutunmaktır. Cumhuriyet ruhunda, umut, inanç, mücadele, vatan sevgisi, hoşgörü ve aydınlanma vardır" dedi.

Ali Bahar: "Saygı, sevgi ve minnetle anıyorum"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı nedeniyle yayınladığı kutlama mesajında, heyecan ve gurur duyduklarını belirtti. "Türkiye'nin geleceğine yönelik umutları ve hedefleri her zaman vardı, olmaya da devam edecektir" diyerek sözlerini sürdüren Bahar, "Ülkemiz, ekonomik büyümesini sürdürerek daha adil bir toplum olma yolunda ilerlemeyi sürdürecektir. Eğitim, sağlık, bilim ve kültür alanlarında yapılan yatırımlar, Türkiye'nin potansiyelini daha da artıracak ve bu yolculuğun önemli bir parçası olacaktır. Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde, geleceğe umutla bakarken, geçmişimizi de onurla anıyoruz. Ülkemizin geleceği parlaktır. Milletimizin azmi ve kararlılığı, bu yüzyılı da büyük başarılarla dolduracak ve daha büyük başarılara imza atacağız. ATSO olarak, iş dünyasına liderlik etmeye, şehrimizin ekonomik, siyasi ve sosyal gelişimine katkıda bulunmaya ve hayata geçireceğimiz projeler ile Cumhuriyet'in ışıklarını yaymaya devam edeceğiz. İlk yüzyılımızı geride bırakırken, küllerimizden yeniden doğuşumuzun lideri, Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyet'imizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Cumhuriyet'i bizlere armağan eden tüm kahramanlarımızı saygı, sevgi ve minnetle anıyorum. Cumhuriyet'imizin 100. yılı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere: "Yüreklerimizde hissediyoruz"

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla yayınlamış olduğu mesajında, "Aziz milletimizin inanç, cesaret, kahramanlık ve fedakarlıklarla kurduğu Cumhuriyet'imizin 100. yıl dönümünü kutlarken, Türkiye Yüzyılı'na doğru ilerlemenin coşkusunu ve engin gururunu yüreklerimizde hissediyoruz" dedi.

ATB Başkanı Çandır: "Laik, demokratik, sosyal, hukuk devletimizin kuruluşuna ve bugünlere gelmesine emek verenlere sonsuz şükranlarımızı sunuyorum"

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ve Antalya Tarım Konseyi (ATAK) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır da mesajında şunları kaydetti:

"Bu yıl 100'üncü yılını kutladığımız genç Cumhuriyet'in büyük bedellerle kurulduğunun bilincindeyiz. İş dünyası olarak bizlere düşen Ata'mızın bize emanet ettiği Cumhuriyet'i daha ileriye taşımaktır. Son dönemde dört bir yanımız ateş hattında. Yaşanan gelişmelere bakıldığında Türk milleti olarak birbirimize daha sıkı sarılıp demokratik Cumhuriyet'e bağlılığımızı daha fazla göstermemiz gerektiği açıktır. Cumhuriyet'i tüm kazanımlarıyla sonsuza kadar yaşatmak bizim en asli görevimiz. Laik, demokratik, sosyal, hukuk devletimizin kuruluşuna ve bugünlere gelmesine emek verenlere sonsuz şükranlarımızı sunuyorum."

MATSO Başkanı Güngör: "Atatürk'ün gösterdiği hedeflere ulaşmak ve kentimiz ekonomisini geliştirmek için çaba gösteriyoruz"

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör de mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet'imizin 100. yılında Manavgat İş Dünyası olarak bizlere düşen en önemli vazife; bu sorumluluğun bilincinde olarak demokratik, siyasal, kültürel, sosyal alanlarda olduğu gibi özellikle de ekonomik gelişmeye önem vererek atalarımızdan aldığımız Cumhuriyet mirasını gelecek nesillere en güzel şekilde ulaştırmaktır. Atatürk'ün gösterdiği hedeflere ulaşmak ve kentimiz ekonomisini geliştirmek için çaba gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, canından aziz bildiği vatanı için kanlarını bu toprağa dökmüş şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha yad ediyor Cumhuriyet Bayramı'nızı yürekten kutluyorum. Cumhuriyet Bayramı'mızın 100. yılı kutlu olsun."

ANTGİAD Başkanı Sert: "Cumhuriyet bizlere verilmiş en büyük armağandır"

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert de mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin gençleri olarak Ata'mızın bıraktığı emanete sonsuza kadar sahip çıkacaklarını belirten Başkan Osman Sert, "Cumhuriyet bizlere verilmiş en büyük armağandır ve en kıymetli emanettir. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Cumhuriyet'i bizlere armağan eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum" dedi. - ANTALYA