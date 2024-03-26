Antalya'da Ramazan kolileri denetlendi

Antalya'nın Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından Ramazan kolisi olarak satışa sunulan paketlerdeki muhtelif gıdalar kontrol edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ramazan ayı ile birlikte gıda satış yerlerinde denetimlerini sıklaştırdı. İlçe genelinde faaliyet gösteren işletmeler, akşam saatlerinde artan müşteri yoğunluğu nedeniyle denetime tabi tutuluyor. Ramazan'da halkın beslenme alışkanlıklarında oluşabilecek değişiklikleri göz önünde bulundurarak, unlu mamuller, ekmek, tatlı ve şekerli mamuller gibi gıda ürünlerini üreten ve satan işletmelere yönelik denetimlerini sürdüren ekipler, işletme sahipleri ve çalışanlarına, Bakanlığın kuralları ve tedbirleri hakkında bilgilendiriliyor.

Kasap ve marketlerde de denetimlerini sıklaştıran ekipler, kasap dükkanlarında satılan kırmızı ve beyaz etleri kontrolden geçirdi. Marketlerde tarihi geçmiş ürün denetimi yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, fırın gibi işletmelerde pide ve ekmek gramajı denetimi gerçekleştirdi.

İlçe halkının güvenilir gıdaya daha kolay ulaşması için Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde ayrıca işletmelerde Ramazan kolisi olarak satışa sunulan paketlerdeki muhtelif gıdaların da kontrolleri yapıldı - ANTALYA