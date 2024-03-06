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Antalya'da Meydana Gelen Hortum Felaketinin Ardından İş Yeri Çalışanları Zarar Gören Eşyalarını Topladı

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Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen hortum felaketi sonrasında iş yeri çalışanları dükkanlarının önünü temizleyerek zarar gören eşyalarını topladı. Hortumun neden olduğu afet tarım alanlarına, iş yerlerine, apartmanlara ve resmi kurumlara zarar verdi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen hortum felaketi sonrasında iş yeri çalışanları dükkanlarının önünü temizleyerek zarar gören eşyalarını topladı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen hortum afeti, tarım alanlarına, iş yerlerine, apartmanlara ve resmi kurumlara zarar verdi. Hortum sonrasında ilçe merkezine bir süre elektrik verilemedi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonrası elektrikler akşam saatlerinde verildi. İş yerlerinin camlarını kıran hortum; binaların alçılarını uçurdu, bina çatılarındaki güneş enerji sistemlerini cadde ve sokaklara savurdu.

İş yeri çalışanları iş yerlerinin önünü temizleyerek zarar gören eşyalarını topladı. Çatısı uçan Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü binası ve lojmanlarının çatısı kurum bahçesinden toplandı. Temizlik çalışması yapıldı. Hortumun rüzgarla başladığını belirten Ali Rıza Sezgin, "Yağmur kuvvetli yağdı, hortum da bir anda gelince neye uğradığımızı şaşırdık. Eşyalarımız etrafa dağılarak ıslandı, ürünlerimizi zor topladık" dedi.

Ragıp Sarıkaya ise şunları söyledi:

"Hortum bir anda geldi, kısa sürede ne varsa aldı. Ben dışarıdan içeriye kendimi zor attım. Garajımız ve çatımız gitti, 5-10 saniye içerisinde oldu." - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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