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Antalya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşku ile Kutlandı

Antalya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşku ile Kutlandı
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Antalya'da binlerce kişi tarafından coşkuyla kutlandı. TÜRK İŞ, DİSK, KESK ve diğer sendikaların katılımıyla yapılan yürüyüş, Konyaaltı Caddesi'nde başlamış ve Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürmüştür.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, tüm yurtta oluğu gibi Antalya'da da coşkuyla kutlandı.

TÜRK İŞ, DİSK, KESK, Birleşik Kamu İş, Türk Tabipler Birliği (TTB) ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)Antalya şubeleri tarafından oluşturulan 1 Mayıs Tertip Komitesi'nin çağrısıyla binlerce kişi Konyaaltı varyantlarda bir araya geldi. Yürüyüş öncesi güzergahın etrafı demir bariyerlerle kapatılırken, alana girenlerin üzeri güvenlik amacıyla arandı. Önceki yıllarda farklı bir güzergahta gerçekleşen yürüyüş ise bu yıl Konyaaltı Caddesi ve devamına Cumhuriyet Caddesinden devam edip Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürdü. Helikopter ile de yürüyüş güvenliği sağlandı.

Yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüş boyunca balkondan da vatandaşlar ellerinde bayraklarla grubu hem destekledi hem selamladı. Grup, sloganlar eşliğinde yaklaşık 2 saatlik yürüyüşün arından ulaştığı Cumhuriyet Meydanı'nda toplanıp bir süre sonra ise ayrıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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