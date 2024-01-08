Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kepez ilçesindeki 5 mahalleye sıcak asfaltla kaplanacak yolu tamamlıyor

Kırsalda asfalt seferberliğini sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi, 5 mahalleye ulaşımı sağlayan Kepez ilçesi Odabaşı grup yolu vatandaşın konforlu ve güvenli ulaşımı için sıcak asfaltla kaplanıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Odabaşı, Kirişçiler, Kızıllı, Çamlıca, Başköy, Varsak ve Döşemealtı yollarını birleştiren 5 kilometrelik grup yolunda sıcak asfalt çalışması başlattı.

"40 MİLYON TL'YE MAL OLACAK"

5 kilometrelik yolda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler yetkilileri, "Burası Antalya'yı kuzeyden birleştiren yoldur. Odabaşı, Kirişçiler, Kızıllı, Çamlıca, Başköy özellikle bu bölgedeki mahallelerimizin tamamı bu yolu kullanıyor. O nedenle bu yolumuz çok önemliydi. Önce alt yapısını yapıyoruz. Konkasör kurduk. Malzememizi kendimiz üretiyoruz. Alt yapısını tamamladığımız kısımlarda vakit kaybetmeden sıcak asfalt çalışmasına başlıyoruz. Yolumuzun maliyeti 40 milyon lira. Bu yol bitince bu bölgedeki insanlarımız daha rahat gidip gelecek" dedi.

MUHTAR BATU'DAN TEŞEKKÜR

Odabaşı Mahalle Muhtarı Ahmet Batu da yolların çok bozuk olduğunu belirterek çalışmalar öncesi yaşanan sıkıntıları şöyle anlattı:

"Arabalarımız devamlı bozuluyordu. Yolumuzda çukurlaşmalar, çökmeler vardı. Çökmelerden dolayı arabaların dengesini kaybederek nereye gideceği belli değildi. Bu nedenle yayaların can güvenliği tehlikedeydi." Yolda başlatılan çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Muhtar Batu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür ederek, hem sürücüler hem yayalar için daha konforlu bir yola sahip olacaklarını söyledi.