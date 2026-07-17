Devlet destekledi, anne ve kızı azimle başardı: 11 yıldır köydeki restoranda damakları şenlendiriyorlar

Kastamonu'da anne ve kızı devlet desteğiyle köylerinde kurdukları restoranda birlikte çalışarak 11 yıldır evlerinin geçimini sağlıyor. Serada yetiştirdikleri ürünlerle yemekler yapan anne ve kızının restoranı müşterilerden yoğun ili görüyor.

Merkez ilçeye bağlı Gölköy köyünde yaşayan Hatice Beltekoğlu (62) ve kızı Fatma Duman (44), 2015 yılında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) genç kadın girişimcilere yüzde 50 hibe desteği verdiğini öğrendi. Daha önce yaşadıkları köyde seracılık yapan Hatice Beltekoğlu ve kızı Fatma Duman, yetiştirdikleri sebze ve meyvelerden faydalanarak yemekler yapabilecekleri bir restoran kurmaya karar verdi. TKDK'ya başvuran anne ve kızının hazırladığı başvuru kabul edildi. Aldıkları destekle kent merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki köyde restoranı inşa ettiren anne ve kızı, yaklaşık 11 yıldır yaptıkları yemeklerle geçimlerini sağlıyor. Gün boyunca yemek yapan Hatice Beltekoğlu ve Fatma Duman, hem restorana gelen müşterilerine hizmet veriyor hem de talep üzerine iş yerlerine yemek gönderiyor.

"Her türlü işi denedim"

Çiftçiliğe çok meraklı olduğunu ve çalışmayı çok sevdiğini belirten Hatice Beltekoğlu, bugüne kadar birçok iş denediğini söyleyerek, "Her türlü işi denedim. Hayvancılık yaptım, seracılık yaptım. Kastamonu'da ilk defa fidecilik, büyük çapta seracılık yapan ben vardım. Örnek çiftçiyim. Seralarımız, topraklarımız eskidi. Eskidiği için işi değiştirelim dedik" diye konuştu.

"Bu işe başladığımızda hiçbir şeyimiz yoktu"

Devlet desteğini öğrendikten sonra restoran açmaya karar verdiklerini anlatan Beltekoğlu, "Genç kadın girişimci desteği için TKDK'ya gitmiştik, 'destek veriyoruz' dediler. Biz de restorancılık yapmaya karar verdik. Tabii ki çok zor şartlarda restoranımızı yaptırdık. İşe başladığımızda hiçbir şeyimiz yoktu, paramız yoktu. TKDK'nın desteğiyle yaptırdık. Şimdi halka hizmet ediyoruz, herkes mutlu" dedi.

"Seralardan aldığım ürünleri restoranda kullanıyorum"

Restoranda kullandıkları ürünlerin büyük bir kısmını kendileri ürettiklerini ifade eden Beltekoğlu, "Seralardan aldığım ürünleri restoranda kullanıyorum. Hiç ilaçsız, doğal. İlaç koymadan doğal yetiştiriyorum. Kendi imkanlarımla doğal ilaç yapıyorum. Mesela yaprak bitlerinin hasarına karşı kül gibi şeylerle tedavi yapıyorum. Salatalık, domates, biber, fasulye her şeyi restoranda ilaçsız kullanıyorum" şeklinde konuştu.

Restoranda farklı organizasyonlara da hizmet verdiklerini belirten Beltekoğlu, "Günlük 50 kişi, 60 kişi geliyor. Bazen mevlit yemeği talebi, bazen düğün yemeği talebi geliyor. Toplu organizasyonlar için yemek isteği geliyor. Arada kalabalık oluyor. Güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ramazan'da iftar veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Devlet desteğinin kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Beltekoğlu, "Devletten, Allah razı olsun, bize çok destek çıktı, hibe verdiler. Tamamen hibeden faydalanarak burayı yaptık. Devletimiz yüzde 50 destek verdi, yüzde 50 biz ödedik. Öyle olmasaydı yapamazdık. Zor şartlarda yaptık. Kızımla beraber zor günler geçirdik" şeklinde konuştu.

"Takdir eden çok oluyor"

Fatma Duman ise annesinin TKDK'nın desteğini duymasının ardından projeyi hazırladıklarını belirterek, "35 yaşlarımda biz bu işe başladık. Restoran ve fırın olarak ikisi bir arada. TKDK desteğiyle yaptık. Annem TKDK'nın desteği olduğunu duymuş. Sonra da biz de bir iş yapalım diye geldi, fikrini paylaştı. Sonra da gittik, TKDK'ya proje hazırladık. Projemiz onaylandı. İnşaat aşamasına başladık. İnşaat aşamasında çok zorlandık. 2014'ün Kasım, Aralık aylarıydı. İnşaat bayağı yoğundu. Annemle birbirimize sarılıp ağladığımız günler oldu. Ama yine de başardık, hallettik. Kahvaltı ile başladık. Şu anda tabldot yemek hizmeti de veriyoruz. Esnaflara, sanayideki arkadaşlara yemek gönderiyoruz. Buraya gelen müşterilerimize hizmet veriyoruz. Köy ekmeği yapıyoruz. Takdir eden çok oluyor. Başardığımıza inanmayanlar, 'helal olsun, başardınız, beklemiyorduk' deyip tebrik edenler var. Elimizin erdiğince ilerletmeyi de düşünüyoruz" dedi.

Restoranı ziyaret eden Abdullah Yılmaz ise işletmenin anne kız tarafından işletilmesinden memnun olduğunu kaydederek, "Bu restoranı bir anne kız işletiyor. Buradan Kastamonu'ya ekmek yolluyorlar. Oradaki insanlar da memnun. Buranın ekmeği sade, katkı maddesi yoktur. Ekmeği kendileri üretiyorlar. Ekşi maya ile yapıyorlar, katkısız, harici bir maya kullanmıyorlar" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı