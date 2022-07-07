Ankara Büyükşehir, Kurban Bayramı Hazırlıklarını Tamamladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin Kurban Bayramı'nı huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir ortamda geçirmesi için hazırlıklarını tamamladı. Merkez ve ilçelerdeki tüm mezarlıklarda temizlik çalışmaları gerçekleştirilirken, AŞTİ başta olmak üzere gıda işletmelerinde Ankara Zabıtası da denetimlerini sıklaştırdı. Başkent 153, ASKİ, Ankara İtfaiyesi ve Ankara Zabıtasının 7/24 mesai yapacağı bayram boyunca şehir genelindeki 422 Halk Ekmek Satış Büfesi ise kapalı olacak. EGO Genel Müdürlüğüne ait toplu taşıma araçları da 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü sabah saat 06.00'dan 12 Temmuz 2022 Salı günü akşam saat 24.00'e kadar ücretsiz hizmet verecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı.

Başkentlilerin huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir ortamda bayram geçirmesi için gerekli önlemleri alan ABB, kapsamlı temizlikten gıda denetimine kadar birçok noktada çalışma gerçekleştirdi.

ANKARA ZABITASI DENETİMLERİ ARTIRDI

Zabıta Daire Başkanlığı bayram öncesi yolcu yoğunluğunun yaşandığı AŞTİ'de denetimlerini artırdı.

Ankara Zabıtası, şehirler arası otobüslerin bagajları, yolcu listeleri ve çalışma belgelerini tek tek kontrol ederken, bayram boyunca vardiyalı 7/24 çalışacak olan BUGSAŞ güvenlik de AŞTİ'de şu tedbirleri uygulayacak:

-Yeterli sayıda görevli ile fiziki güvenlik tedbirleri alınarak 7/24 kamera merkezinden takip yapılacak,

-Giriş-çıkış fiziki kontrollerin yanı sıra x-ray cihazlarından da vatandaşların güvenlik kontrolü sıkı denetimle sağlanacak,

-Danışma hizmetleri ve kayıp eşya bürosu da 7/24 personeliyle hizmet verirken, tesiste temizlik ve hijyen kurallarının uygulanmasındaki hassasiyet bayram süresince devam edecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Rıfkı Demircan zabıta ekiplerinin sahada 7/24 denetim yaptığını belirterek, "Başkentimizde gerek tatile giden gerekse memleketine gidecek olan vatandaşlarımızın daha güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla zabıtalarımız ve polislerimiz ile tüm önlemlerimizi aldık. Vatandaşlarımızın özellikle otobüs biletlerini AŞTİ içerisinde bulunan yazıhanelerden almasını tavsiye ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyoruz" dedi.

Zabıta ekipleri; kurban bayramı öncesi Başkentlilerin huzur içinde alışveriş yapabilmesi amacıyla Ulus Hali'nde meyve, sebze, balık ve kasap dükkanlarında reyon temizliği, etiket ve kılık kıyafet konularında denetim yaparak hal esnafına gerekli uyarılarda bulundu.

Hale alışverişe gelen vatandaşlar, denetimler hakkında düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

-Ayşe Savurcu: "Bayram alışverişimi yapmaya geldim. Temizlik, etiketler, son kullanma tarihlerinin denetlendiğini gördüm. Bayram öncesi denetlemeye ağırlık verilmesi bizim daha da gönül rahatlığı ile alışveriş yapmamızı sağlıyor."

-Birgül Güler: "Fiyatlar piyasaya göre gayet makul. Belediyenin denetimini sadece bayramda değil diğer günlerde de görüyorum. Büyükşehire bu hassasiyeti için teşekkür ediyorum."

-Bilal Şener: "Zabıtalar ellerinde makbuzla geziyorlar, esnafı denetleyip eksikleri belirliyorlar ve esnafı uyarıyorlar. Bu duyarlılık için teşekkür ediyorum."

TEMİZLİK ÇALIŞMALARI TAMAMLANAN MERKEZ VE İLÇE MEZARLIKLARI ZİYARETE HAZIR

Mezarlıklar Daire Başkanlığı da merkez ve ilçe mezarlıklarının tamamında Kurban Bayramı öncesi temizlik çalışması yaparak mezarlıkları ziyarete hazır hale getirdi.

Mahalle (köy) mezarlıklarına merkez mezarlıklardan takviye temizlik araç ve ekipmanları gönderilirken, ziyaretlerde yaşanılacak olası yoğunluk nedeniyle bayram süresince mermer ve çiçek esnafı mezarlık alanlarına alınmayacak.

EGO Genel Müdürlüğü; Karşıyaka Mezarlığı'nda 4, Sincan-Cimşit Mezarlığı'nda 2 ve Ortaköy Mezarlığı'nda 1 olmak üzere toplam 7 solo EGO otobüsü ile 08.00-18.00 saatleri arasında ring hizmeti vererek sefer sayılarını artıracak. Merkez mezarlıklarda ayrıca bayram süresince;

-ANFA güvenlik sayısı artırılacak,

-Zabıta ekiplerinin sayısı artırılacak,

-Trafik sıkışıklığını önlemek amacıyla Valilik ve Emniyet ile irtibata geçilerek talep edilen noktalarda polis ekipleri mezarlık içerisinde bayram sonuna kadar hizmet verecek.

25 ilçede bin 131 köy muhtarlığına bağlı mezarlık alanlarında yabani ot temizliği ve mezarlık mıntıkası da yapılırken, alınan tedbirlerle vatandaşların kabir ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirmelerini sağlamayı hedeflediklerini belirten ABB Mezarlıklar Daire Başkanı Köksal Bozan, şu bilgileri verdi:

"3 yıldır en iyi hizmeti Ankara halkına sunmaya çalışıyoruz. Bayramlarda ise daha hassas davranıyoruz. Bu zamana kadar 800 köy mezarlığı temizledik, bayramdan önce de bin 200 mezarlığın temizliğini tamamlamış olacağız. Karşıyaka, Cimşit, Cebeci ve Ortaköy Mezarlıklarında temizlik çalışmalarımızı bitirdik. Mezarlara zarar verenleri Zabıta Daire Başkanlığımız ve ANFA Güvenliğimiz ile iş birliği yaparak tespit ediyor ve göz açtırmıyoruz."

Mezarlıklar Daire Başkanlığı ve Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Karşıyaka Mezarlığı'nda çiçek ve peyzaj işletmelerini denetleyerek, kaldırım işgaline karşı da esnafı uyardı.

BAŞKENT 153 VE ANKARA İTFAİYESİ 7/24 MESAİ YAPACAK

Başkent 153 bayramda da vatandaşların taleplerinin en kısa sürede çözülmesi için 7/24 esasına göre mesai yapacak.

Ankara İtfaiyesi de ilçelerle birlikte toplam 46 istasyonda yangın ve kaza gibi durumlara müdahale için hazır olacak. Vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden itfaiyeye ihbarda bulunabilecek.

ASKİ, FEN İŞLERİ VE SAĞLIK İŞLERİ EKİPLERİ DE SAHADA OLACAK

ASKİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı bin 255 kişilik ekip, arife günü dahil Kurban Bayramı boyunca Başkentlilere kesintisiz hizmet vermeye devam edecek.

Vatandaşlar, mekanik sayaç işlemleri için "(0312) 616 19 19" ve "(0312) 616 19 20" numaralı hattı, kartlı sayaç işlemleri için ise "(0312) 616 10 00" numaralı hattı arayabilecek. Genel Müdürlük, Elmadağ, Akyurt, Kalecik, Kahramankazan, Temelli, Kızılcahamam, Çamlıdere, Polatlı, Beypazarı, Nallıhan, Güdül, Çubuk, Haymana, Şereflikoçhisar ile Bala Abone ve Tahsilat birimleri 12-14 Temmuz 2022 tarihleri arasında hizmet vermeye devam edecek.

Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Asfalt Şube Müdürlüğü ekipleri de arife dahil bayramın 1'inci ve 2'nci günü gündüz 150, gece 75 personel ile nöbet tutacak. Bayramın 3'üncü ve 4'üncü günü ise tüm personel sahada çalışmalarına devam edecek.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri ise Kurtuluş Parkı Sokak Hayvanları Sağlık Merkezi'nde 7/24, Sincan Geçici Bakımevi'nde 08.00-20.00 saatleri arasında, Gölbaşı Rehabilitasyon ve Geçici Bakımevi'nde (KISAMER) 08.00-16.00 saatleri arasında Başkentlilere hizmet vermeye devam edecek. Başkent'te bayram boyunca ayrıca ücretsiz hasta nakil araçları ile ambulans hizmeti de kesintisiz devam edecek. Sincan Hayvanat Bahçesi ve Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı da normal mesai saatlerinde ziyarete açık olacak.

BAŞKENT'TE BAYRAM TEMİZLİĞİ

Bayram öncesi kent genelinde kaldırımdan mezarlıklara, yollardan tarihi ve kültürel alanlara kadar temizlik çalışmalarını hızlandıran Kent Estetiği Daire Başkanlığı, bayramda da mesai yapacak.

Kent Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü bayram öncesinde 600 personel ve 55 araç ile 7/24 esasıyla çalışırken, bayramda yaklaşık 496 personel sahada görev alacak.

Katı Atık Koordinasyon Şube Müdürlüğü de bayram süresince Gölbaşı, Altındağ, Pursaklar, Çankaya, Mamak ilçelerinde bulunan transfer istasyonlarından toplam 6 bin 270 ton 'Evsel Atık Transfer Hizmeti' gerçekleştirecek. Çalışmalar toplam 117 personel ile yürütülecek.

422 HALK EKMEK BÜFESİ BAYRAM BOYUNCA KAPALI

Ankara Halk Ekmek Fabrikası da bayram çalışma takvimini açıklarken, arife günü hariç 9-12 Temmuz 2022 tarihleri arasında şehir genelindeki 422 Halk Ekmek Satış Büfesi kapalı olacak.

Bayram sonrası ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde de açık olacak Halk Ekmek Satış Büfeleri, Başkentlilere hizmet vermeye devam edecek.

Kurban Bayramı süresince Ankara Halk Ekmek Fabrikası bünyesindeki; Başkent Marketler, Fabrika Satış Mağazaları ile Başkent Büfeler de kapalı olacak. 13-17 Temmuz 2022 tarihleri arasında da sadece Başkent Market GİMAT Şubesi, Başkent Market Batıkent Şubesi, Başkent Market Etimesgut Şubesi ile Başkent Market Mamak Şafaktepe Şubesi 09.00-18.00 saatleri arasında açık olacak. Bu 4 Başkent Market Şubesi dışındaki tüm şubeler, fabrika satış mağazaları ile başkent market büfeleri, 18 Temmuz 2022 Pazartesi gününe kadar kapalı olacak.

EGO OTOBÜSLERİ, ANKARAY, METRO VE TELEFERİK BAYRAMDA ÜCRETSİZ

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin dini ve milli bayramlarda ücretsiz taşıma hizmeti verme kararının ardından Kurban Bayramı'nda da Başkentliler, 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü sabah saat 06.00'dan 12 Temmuz 2022 Salı günü akşam saat 24.00'e kadar EGO'ya ait toplu taşıma araçlarından (Otobüs, Metro, ANKARAY ve Teleferik) ücretsiz yararlanabilecek.

EGO otobüslerinin güncellenen hareket saatleri ile güzergahlarına EGO CEP'te mobil uygulamasından ve 'www.ego.gov.tr' adresinden ulaşılabilecek. Saha denetim sorumluları ile Otobüs Filo Takip ve Raylı Sistem Kontrol Merkezleri tarafından anlık olarak yapılacak gözetimlerde yolcu yoğunluğuna göre vatandaşların mağdur olmamaları için ilave otobüs ve tren servisleri konulacak.

ANKA / Yerel