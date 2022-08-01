Ankara haberi | Çankaya'da Toplu Temizlik Çalışmaları Sürüyor

Çankaya Belediyesi günlük temizlik ve çöp toplama çalışmalarının yanı sıra toplu temizlik, pazar yerlerinin ve ibadethanelerin hijyenik hale getirilmesi çalışmalarını da düzenli olarak sürdürüyor.

İlçe genelindeki çöp toplama ve sokak temizliği çalışmalarını düzenli olarak sürdüren Çankaya Belediyesi, toplu temizlik çalışmalarıyla da vatandaşların sağlığı için çalışıyor. Toplu temizlik çalışmalarında mahalleler köşe bucak temizlenirken, pazar yerleri ve ibadethaneler de önceden belirlenen program dahilinde temizleniyor. Günlük üç vardiya çöp toplama işlemi yapan Belediye, konteynerleri yıkama ve ilaçlama ile dezenfekte ediyor. Belirlenen mahallelerde çok sayıda belediye işçisinin beraber gerçekleştirdiği toplu temizlik ile sokaklar temizleniyor. Bahçelievler'den Cebeci'ye, Ayrancı'dan Mürsel Uluç'a tüm Çankaya'da çalışmalarını sürdüren ekiplere temizlik araçları da dal budak ve konteyner kenarlarına bırakılan eski eşyaları toplayarak eşlik ediyor.

Vatandaşların sağlıklı ortamlarda alışveriş yapmaları amacıyla pazar yerlerinde yürütülen temizlik ve dezenfektasyon çalışmaları da bölgenin ve pazarın durumuna göre gece-gündüz sürüyor. Ekipler, vatandaşların ibadetlerini gerçekleştirdikleri tüm merkezleri de önceden belirlenen bir program dahilinde hijyenik hale getiriyor.