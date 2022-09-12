Ankara haber: Çankaya Belediyesi'nin 'Kampüs Mahallede' Başvuruları 19 Eylül'de Başlayacak
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Ankara haberleri: Çankaya Belediyesi, gençlere yönelik yabancı dil, fotoğrafçılık, işaret dili, diksiyon, spikerlik, web tasarımı gibi çeşitli kursları içeren ‘Kampüs Mahallede’ uygulamasını başlattı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, tüm gençleri ücretsiz kurslara davet etti.
Çankaya Belediyesi, gençlere yönelik yabancı dil, fotoğrafçılık, işaret dili, diksiyon, spikerlik, web tasarımı gibi çeşitli kursları içeren 'Kampüs Mahallede' uygulamasını başlattı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, tüm gençleri ücretsiz kurslara davet etti.
Çankaya Belediyesi'nin gençlere yönelik yabancı dil, fotoğrafçılık, işaret dili, diksiyon, spikerlik, web tasarımı gibi çeşitli kursları içeren Kampüs Mahallede hizmeti başladı. Kampüs Mahallede kayıtları, 19 Eylül-25 Ekim günleri arasında yapılacak. İspanyolca, Almanca, Fransızca, İngilizce, Rusça yabancı dilleri, işaret dili, fotoğrafçılık, web tasarım, diksiyon, spikerlik ve sunuculuk, drama ve dans, kurslarının yer alacağı kurslara 18-29 yaş arası gençler katılabilecek. Kayıt için kursların verileceği Emek, Maltepe ve 100. Yıl Çankaya Evleri'ne kimlik fotokopisi ve 1 adet fotoğraf ile başvurulabilecek.
TAŞDELEN: TÜM GENÇLERİMİZİ ÜCRETSİZ KURSLARDAN YARARLANMAYA DAVET EDİYORUM
Belediye'den yapılan yazılı açıklamaya göre; Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, gençlere kolaylık sağlayacak ve katkı sunacak hizmetlerini sürdüreceklerini söyledi. Üniversite öğrencilerine ücretsiz akşam yemeği uygulamasını yıl boyunca ara vermeden sürdürdüklerini belirten Başkan Taşdelen, "Uygun ücretle yabancı dil öğrenmelerine fırsat tanıyan Yabancı Dil İndirim Protokolü, ders çalışabilecekleri belediyemize 10 kütüphanemiz, 100. Yıl Çankaya Evimizdeki ücretsiz çamaşırhanemiz, özellikle kış aylarında kampüs önlerindeki sıcak çorba ikramımız ile her zaman gençlerimizin yanında oluyoruz olmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Taşdelen, " Ankara'ya öğrenim için gelen gençlerimize de 'hoş geldiniz' diyor ve tüm gençlerimizi ücretsiz kurslarımızdan yararlanmaya davet ediyorum" dedi.
KURSLAR ÜCRETSİZ
Gençler, hafta içi akşam ve hafta sonu, yaş gruplarına uygun olarak oluşturulacak dersliklerde, eğitimlerine ve kendilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak kurslardan ücretsiz yararlanacak. Detaylar için Gençlik Biriminin 458 89 00/ 1841- 1842 numaralı telefonlarından bilgi alınabilecek. Emek, Maltepe ve 100. Yıl Çankaya Evlerine başvuru yapılabilecek kurs detayları ise şöyle:
Emek Çankaya Evi: 0 312 215 46 76
Fotoğrafçılık
İspanyolca A1
Fransızca A1
Almanca A1
İngilizce A1
Drama
Diksiyon
İşaret Dili
Maltepe Çankaya Evi: 0 312 230 80 42
İşaret Dili
Rusça A1
Almanca A1
İngilizce B1
İspanyolca A1
Diksiyon
Spikerlik Sunuculuk
Dans
Drama
Web Tasarım
Dijital Fotoğrafçılık
100.Yıl Çankaya Evi: 0312 458 89 00/1849
Fransızca A1
Almanca A1
Almanca A2
Rusça A1
İngilizce A1
İngilizce A2