Ankara haber: Çankaya Belediyesi'nin 'Kampüs Mahallede' Başvuruları 19 Eylül'de Başlayacak

Ankara haberleri: Çankaya Belediyesi, gençlere yönelik yabancı dil, fotoğrafçılık, işaret dili, diksiyon, spikerlik, web tasarımı gibi çeşitli kursları içeren ‘Kampüs Mahallede’ uygulamasını başlattı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, tüm gençleri ücretsiz kurslara davet etti.

Çankaya Belediyesi, gençlere yönelik yabancı dil, fotoğrafçılık, işaret dili, diksiyon, spikerlik, web tasarımı gibi çeşitli kursları içeren 'Kampüs Mahallede' uygulamasını başlattı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, tüm gençleri ücretsiz kurslara davet etti.

Çankaya Belediyesi'nin gençlere yönelik yabancı dil, fotoğrafçılık, işaret dili, diksiyon, spikerlik, web tasarımı gibi çeşitli kursları içeren Kampüs Mahallede hizmeti başladı. Kampüs Mahallede kayıtları, 19 Eylül-25 Ekim günleri arasında yapılacak. İspanyolca, Almanca, Fransızca, İngilizce, Rusça yabancı dilleri, işaret dili, fotoğrafçılık, web tasarım, diksiyon, spikerlik ve sunuculuk, drama ve dans, kurslarının yer alacağı kurslara 18-29 yaş arası gençler katılabilecek. Kayıt için kursların verileceği Emek, Maltepe ve 100. Yıl Çankaya Evleri'ne kimlik fotokopisi ve 1 adet fotoğraf ile başvurulabilecek.

TAŞDELEN: TÜM GENÇLERİMİZİ ÜCRETSİZ KURSLARDAN YARARLANMAYA DAVET EDİYORUM

Belediye'den yapılan yazılı açıklamaya göre; Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, gençlere kolaylık sağlayacak ve katkı sunacak hizmetlerini sürdüreceklerini söyledi. Üniversite öğrencilerine ücretsiz akşam yemeği uygulamasını yıl boyunca ara vermeden sürdürdüklerini belirten Başkan Taşdelen, "Uygun ücretle yabancı dil öğrenmelerine fırsat tanıyan Yabancı Dil İndirim Protokolü, ders çalışabilecekleri belediyemize 10 kütüphanemiz, 100. Yıl Çankaya Evimizdeki ücretsiz çamaşırhanemiz, özellikle kış aylarında kampüs önlerindeki sıcak çorba ikramımız ile her zaman gençlerimizin yanında oluyoruz olmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Taşdelen, " Ankara'ya öğrenim için gelen gençlerimize de 'hoş geldiniz' diyor ve tüm gençlerimizi ücretsiz kurslarımızdan yararlanmaya davet ediyorum" dedi.

KURSLAR ÜCRETSİZ

Gençler, hafta içi akşam ve hafta sonu, yaş gruplarına uygun olarak oluşturulacak dersliklerde, eğitimlerine ve kendilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak kurslardan ücretsiz yararlanacak. Detaylar için Gençlik Biriminin 458 89 00/ 1841- 1842 numaralı telefonlarından bilgi alınabilecek. Emek, Maltepe ve 100. Yıl Çankaya Evlerine başvuru yapılabilecek kurs detayları ise şöyle:

Emek Çankaya Evi: 0 312 215 46 76

Fotoğrafçılık

İspanyolca A1

Fransızca A1

Almanca A1

İngilizce A1

Drama

Diksiyon

İşaret Dili

Maltepe Çankaya Evi: 0 312 230 80 42

İşaret Dili

Rusça A1

Almanca A1

İngilizce B1

İspanyolca A1

Diksiyon

Spikerlik Sunuculuk

Dans

Drama

Web Tasarım

Dijital Fotoğrafçılık

100.Yıl Çankaya Evi: 0312 458 89 00/1849

Fransızca A1

Almanca A1

Almanca A2

Rusça A1

İngilizce A1

İngilizce A2