Ankara haber | Ankara Büyükşehir'in Ücretsiz Tekerlekli Sandalye Bakım Onarım Hizmeti Devam Ediyor

Ankara yerel haberine göre Ankara Büyükşehir Belediyesi, Tekerlekli Sandalye ve Bakım Onarım Atölyesi ile engelli vatandaşların akülü ve manuel tekerlekli sandalyelerinin tamirini ücretsiz olarak yapmayı sürdürüyor. 2020 yılında hizmet vermeye başlayan atölyede bugüne kadar 940 akülü ve manuel tekerlekli sandalyenin bakım ve onarımı gerçekleştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Tekerlekli Sandalye ve Bakım Onarım Atölyesi ile engelli vatandaşların akülü ve manuel tekerlekli sandalyelerinin tamirini ücretsiz olarak yapmayı sürdürüyor. 2020 yılında hizmet vermeye başlayan atölyede bugüne kadar 940 akülü ve manuel tekerlekli sandalyenin bakım ve onarımı gerçekleştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürlüğüne bağlı ve Ankara'da yaşayan engelli vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet veren 'Tekerlekli Sandalye ve Bakım Onarım Atölyesi'nde engelli vatandaşların akülü ve manuel tekerlekli sandalyelerinin bakım ve onarımı gerçekleştiriliyor.

BAKIM ONARIM HİZMETİ ÜCRETSİZ YAPILIYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi, akülü ve manuel tekerlekli sandalye kullanan engelli vatandaşların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak Temmuz 2020'de hizmete açtığı, Tekerlekli Sandalye ve Bakım Onarım Atölyesi'nde engelli vatandaşların akülü sandalyelerine ücretsiz akü, teker, fren, gövde bakımı, yağ kontrolü ve motor beyin temizliğini ücretsiz olarak yapıyor.

ABB Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürü Mehmet Bağdat, verilen hizmet hakkında şu bilgileri paylaştı:

"2020 yılında faaliyete geçen atölyemizde 940 akülü ve manuel tekerlekli sandalyenin bakım onarımı gerçekleşti. Hizmetimiz tamamen ücretsizdir. Fren, yağ bakımı, akü kontrolü gibi hizmetlerimiz devam etmektedir."

ENGELLERİ KALDIRAN HİZMET

Büyükşehir Belediyesi'nin 'Tekerlekli Sandalye ve Bakım Onarım Atölyesi'ne gelerek hizmetten yararlanan Naim Taşdizen, "Atölyeden hizmet alıyorum ve çok memnunum. Bu uygulamayı hayata geçirenlere teşekkür ederim. Tekerleklerim bozuldu, buraya geldim ve yaptılar. Bu hizmet olmasaydı sandalyemi değiştirmek zorunda kalacaktım" diye konuştu.

Tekerlekli sandalye bakım ve onarımından yararlanmak isteyen engelli vatandaşlar, '(0312) 507 10 01' telefon numarasını arayarak bu hizmetten yararlanabiliyor.