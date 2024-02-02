Ankara'da Okul Servis Ücretlerine Zam

Ankara Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliğinin aldığı karara göre, en kısa mesafe okul servis ücreti 11 bin 960 TL olarak belirlendi.

Ankara'da okul servis ücretleri Ankara Valiliği izni ile Ankara Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliğinin kararıyla belirlendi. Şubat ayından itibaren geçerli olacak karar göre, okul servis ücretlerine yüzde 15 zam yapıldı. Buna göre, Ankara'da en kısa mesafe okul servis ücreti 11 bin 960 TL olurken, en uzun mesafe ücreti ise 17 bin 720 TL olarak uygulanacak. - ANKARA