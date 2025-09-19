19 Eylül Gaziler Günü'nde Dostluk Maçı Düzenlendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığınca, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Altındağ Stadyumu'nda, "Kardeşliğin Rengi Ayyıldız, 19 Eylül Gaziler Günü Futbol Müsabakası" etkinliği düzenlendi.

Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcıları Zafer Tarıkdaroğlu ve Adil Çalışkan, genel müdürler, daire başkanları, şube müdürleri gaziler ve eski milli sporcular katıldı.

Maçtan önce konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, "Bugün 19 Eylül Gaziler Günü. Bu vatan için büyük fedakarlıklar yapan gazilerimizi bugün burada bir araya toplamak istedik. Burada 15 Temmuz gazilerimiz var. Kuzey Irak'ta, Güneydoğu'da terörle mücadele yaparken gazi olan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Onun dışında milli sporcularımız var. Halter şampiyonumuz Halil Mutlu, Dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu, güreşte Rıza Kayaalp, bakan yardımcılarımız, genel müdürlerimiz. Böyle bir aile ortamında bir arada olmak istedik. Tabii sporun kardeşliğini sahaya da bu anlamda yansıtmak istedik. Çünkü gerçekten vatan onlara minnettar. Onların hakkı asla ödenmez" dedi.

"Terörsüz Türkiye ile Türkiye'yi daha müreffeh yarınlara taşıma adına gayret gösteriyoruz"

Bakanlık olarak gazilerin mücadelelerini gençlere göstermek için bir çok çalışma yaptıklarını ifade eden Tarıkdaroğlu, "Biz özellikle geleceğimize bu anlamda bu mirası taşıma adına da gençlerimize, gazilerimizin yaptıkları mücadeleleri gösterme adına da onlara aktarma adına da bakanlık olarak birçok çalışmaya Bakanımız Mahir Özdemir Göktaş riyasetinde devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inşallah Türkiye'yi daha ileri noktalara taşımak, terörsüz Türkiye ile Türkiye'yi daha müreffeh yarınlara taşıma adına gece gündüz demeden gayret gösteriyoruz. Bugün tabii burada arkadaşlarımızla inşallah bir arada olup onlarla çok renkli, dostane bu maçın kazananı inşallah her iki taraf olacak. Çünkü her iki tarafta da gazilerimiz var" diye konuştu.

"Gazi vurulunca değil unutulunca şehit olur"

Maçtan önce konuşan bir dönem Ampute Milli Takımında futbolculuk ve teknik direktörlük yapan Gazi Osman Çakmak ise, "Sayın Bakanım gazilikle ilgili 19 Eylül Gaziler Günü'nün anlamı ve önemini anlattı. Tabii bizim de hep söylediğimiz bir cümle var. Gazi vurulunca değil unutulunca şehit olur. Özellikle bu anlamlı günde gazilerimizin hayata devam edebilmesi için devletimizin yürütmüş olduğu, yapmış olduğu politikayı her zaman destekledik. Bizler de Aile Bakanlığımızın desteğiyle hayata tutunduk. Türk Silah Kuvvetleri'nin desteğiyle hayata tutunduk. Dünya ve Avrupa şampiyonu olduk. Bugün de sayın Bakanımızın teknik direktörlüğünü yapacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu vatanın birliği, beraberliği, bekası için şehit olan aziz şehitlerimize rahmetle anarken kahraman gazi arkadaşlarımıza acil şifalar diliyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Gaziler ve davetlilerden oluşan "Ay" ve "Yıldız" takımları dostluk maçı yaptı. - ANKARA