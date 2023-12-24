ANKA'dan 25 Aralık mesajı

Özel Gaziantep Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun gururunun 102.kez yaşandığını belirterek, "Eğer bu topraklarda hala huzur içinde yaşıyorsak, bu hiç şüphesiz atalarımızın sayesinde mümkün olmuştur" dedi.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Sofuoğlu, mesajında, "Yokluk ve zor şartlara rağmen 11 ay boyunca 6 bin 317 şehit verme pahasına, hiçbir yerden destek almadan müthiş bir direniş sergileyen halkımız, Anadolu insanına yeniden umut olmuş ve milli mücadelenin başlamasına da öncülük etmiştir. Fransızlara karşı kahramanca mücadele eden halkımız, Türk Milletinin esir edilemeyeceğini de tüm dünyaya göstermiştir. Mustafa Kemal Atatürk de Gaziantep halkını bu eşsiz direnişin ardından, 'Ben Gazianteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki, onlar Antep'i kurtardıkları gibi Türkiye'yi de kurtardılar' sözleriyle onurlandırmıştır. Tüm dünyaya örnek olan eşsiz mücadelenin zaferini kutladığımız bu özel günde, şehrimizin aynı ruhu aynı heyecanı taşıdığını hissetmek bizler için büyük gurur kaynağı. Yıllar önce bize emsalsiz bir şehir bırakan ecdadımıza layık olabilmek tek amacımızdır. Bu destanın hangi imkan ve şartlarda yazıldığını unutmamalıyız. Gelecek kuşaklara cumhuriyetin ve bağımsızlığın yokluk içinde fakat çalışkanlıkla, vatan sevgisiyle, bağımsızlığa olan inançla kazanıldığını anlatmamız, bu kutsal emanete sahip çıkmamız gerekiyor. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşerilerimin Kurtuluş Günü'nü kutluyor, başta Ulu Önder Atatürk olmak üzere, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin bağımsızlığı, huzur ve refahı için canları pahasına mücadele eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Birlik, beraberliğimizin milli mücadeledeki heyecanla sürmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP