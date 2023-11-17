'Anıtkabir'de saygı nöbeti' videosuyla gündem olan öğrenciler Anıtkabir'i ziyaret etti

Iğdır'da 10 Kasım'da çektikleri ' Anıtkabir'de saygı nöbeti' videosuyla sosyal medyada gündem olan öğrenciler, Milli Savunma Bakanlığı'nın daveti üzerine Ankara'ya geldi. Anıtkabir'i ziyaret eden öğrenciler, saygı nöbeti tutan askerlerle yan yana yürüdü.

Iğdır'da Cennetabat Şehit Havacı Er Nurettin Manaz İlkokulu'nda 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla ellerindeki ahşap silahlarla okullarının önündeki Atatürk büstünün önünde tekmil verip uygun adımda yürüyerek nöbet değişimi yapan 6 öğrencinin çekilen videosu sosyal medyada gündem olmuştu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Ankara'ya getirilen Devran Çatma, Hamza Çatma, Şervan Yıldırım, Şah Ali Medet Gülali ve Hüseyin Sevgül isimli çocuklar, Anıtkabir'i ziyaret etti. Aslanlı Yol'un başında nöbet değişimi için gelen askerlerle birlikte yürüyerek hayallerini gerçekleştiren çocukların askerlerle birlikte ayaklarını yere vurarak yürümeleri ise ortaya sıcak görüntüler çıkardı. Nöbet değişiminin ardından çocuklar Anıtkabir müzesini de dolaştı.

Misak-ı Milli Kulesi'nde duygularını aktaran Hüseyin Sevgül, "Orada ben komutandım, askerlerimle yürüyorduk. Sonra da Atatürk büstünün önünde durduk. Çok mutluyum. Buralar çok güzel, eski tarihi eserler var, çok güzel şeyler var. Büyüyünce komutan olmak işitiyorum" diye konuştu.

Hamza Çatma ise, "Polisler gibi yürüyüş taklidi yaptık. Sonra da videomuzu yaptılar. Onlar gibi yere vurarak yürüdük. Anıtkabir'e geldiğim için çok mutluyum ve polis olmak istiyorum" dedi. - ANKARA