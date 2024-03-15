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Anadolu Üniversitesi Rektörü Öğrenci Kulüpleriyle İftar Yemeğinde Buluştu

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Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, öğrenci kulüplerinin başkanlarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar programında öğrencilerin talepleri dinlendi ve sohbet edildi.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, üniversitede faaliyet gösteren öğrenci kulüplerinin başkanları ile iftar yemeğinde buluştu.

Düzenlenen iftar programına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Demirci, Genel Sekreter Prof. Dr. Ethem Esen, Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Didem Paşaoğlu Baş, Öğrenci Kulüpleri Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Kasal ve Öğrenci İşleri Dairesi Başkanı Güven Tunçel de katıldı. Son derece samimi bir ortamda gerçekleşen iftar yemeği etkinliğinde öğrenciler hem Rektör Erdal'a taleplerini iletti hem de sohbet etti.

"Her zaman öğrencilerimizin yanındayız"

Anadolu Üniversitesinde öğrenci olmanın bir ayrıcalık olduğunu bunun yanı sıra Üniversitenin de en büyük zenginliğinin öğrencileri olduğunu dile getiren ve öğrencileriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan ayı paylaşmanın, birlik olmanın, dayanışmanın ve sevginin ayı. Bu akşam birlikte iftar açmanın mutluluğunu yaşadık. Birlik ve beraberlik içeresinde iftar sofrasında Öğrenci Kulüplerimizin başkanları ile yana yana geldik. Türkiye'nin en aktif öğrenci kulüplerine sahibiz. Hem öğrencilerimizin kişisel, mesleki gelişimi hem de Üniversitemizin sosyokültürel zenginliğinin en önemli parçası kulüplerimiz. Öğrencilerimizle sohbet ederek planladıkları faaliyetleri hakkında bilgiler aldık, taleplerini dinledik. Ramazan, paylaşmanın bereketi ile kalpleri zenginleştiren bir ay. Hem Ramazan'da hem de diğer zamanlarda sık sık öğrencilerimizle bir araya gelmeye; onların ihtiyaçlarını ve isteklerini gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Belirtmek isterim ki Anadolu Üniversitesi olarak ihtiyaç duydukları her alanda ve her anda tüm imkanlarımızla her zaman öğrencilerimizin yanındayız."

İftarın ardından öğrenciler, Rektör Erdal ile hatıra fotoğrafı çektirdiler. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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