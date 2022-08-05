Anadolu Adliyesi'nde asma tavan çöktü - Haberler

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Anadolu Adliyesi'nde asma tavan çöktü

Anadolu Adliyesi'nde asma tavan çöktü

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nın B Blok 1.kat kısmında bulunan asma tavan çöktü.

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Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nın B Blok 1.kat kısmında bulunan asma tavan çöktü. Çökme büyük paniğe neden olurken, olayın mesai saati dışında meydana gelmesi muhtemel bir facianın önüne geçti.

Olay, Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nin B Blok 1.katında dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Sulh Ceza ve Asliye Ceza Mahkemeleri'nin bulunduğu koridorun tavan kısmı bir anda büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme, adliyede korku ve paniğe neden olurken, olayın akşam saatlerinde meydana gelmesi ve alanda kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi. Çökmeyle birlikte su borularının patladığı ve adliyede görevli personellerin olaya hemen müdahale ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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