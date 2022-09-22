Amatör balıkçılara 171 kulübe

Samsun Büyükşehir Belediyesi, amatör balıkçılığı geliştirmek amacıyla Batı Park Balıkçı Barınağı'na 171 kulübe inşa etti.

Amatör balıkçıların buluşma noktası Batı Park Balıkçı Barınağı'ndaki çalışmalarda sona gelindi. Barınakta uzun yıllardır yaşanan su ve tuvalet problemini çözen Samsun Büyükşehir Belediyesi, buradaki sundurmaları kaldırıp alanı genişleterek yerine 171 kulübe yaptı.

"Değişimi hayal bile edemezdik"

Çalışmalarda artık sona gelindiğini ifade eden Batıpark Olta Balıkçıları ve Su Sporları Derneği Başkanı Kadir Tercanlı, "Ön kapı girişinin yapımı ve rötuş işleri kaldı. Büyük çoğunluk bitti diyebiliriz. Şu hali ile bile yaşanan değişim hayal edilemeyecek kadar büyük. Ailelere yaraşır bir yer oldu. Ailesini alan artık hafta sonlarını burada geçiriyor. Samsun'a yakışır nezih bir yer oldu" dedi.

Balıkçı lokantası da planlanıyor

Yapılan çalışmalar ile Batı Park Balıkçı Barınağı'nın halka açık modern bir tesis haline dönüştürüldüğünü söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Batı Park'ta konuşlanmış olan amatör olta balıkçılarımızın yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla yaptığımız çalışmalarda artık sona gelindi. Balıkçılarımız ve barınağı ziyaret edenler görüyoruz ki mutlu. Görüntü kirliliğine neden olan tüm sundurma tipi barakaları yıktık. Her bir balıkçımız için tek tip beton barınaklar yaptık. Orada küçük bir balıkçı lokantası da planlıyoruz. Halkımız istediği zaman gidip taze balık yiyebilecek. Peyzaj çalışmalarını da bitirdiğimizde güzel bir açılış yapacağız. 7/24 vatandaşın huzuru ve mutluluğu için çalışıyoruz" diye konuştu.

Amatör balıkçılar da Başkan Demir'e teşekkür etti. - SAMSUN