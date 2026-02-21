Amasya konut satışında 44. sırada

Amasya Türkiye genelinde en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 44. sırada yer aldı. Ocak ayında 477 konut satışı ile Türkiye'deki toplam konut satışlarının yüzde 0,4'ünün gerçekleştiği Amasya 81 il arasında en çok konut satışı yapılan 44. il oldu. Konut satışlarında, İstanbul 20 bin 412 konut satışı ile en yüksek paya sahip il olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü 2026 yılı ocak ayı konut satış istatistiklerinden "Amasya ili, konut satış istatistikleri" konusunda basın bülteni paylaştı. Amasya'da 2026 yılı Ocak ayında konut satış oranları bir yılda yüzde 7,2 azalarak 477 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 oranında azalarak 111 bin 480 oldu. 477 konut satışı ile Türkiye'deki toplam konut satışlarının yüzde 0,4'ü Amasya'da gerçekleşmiş olup en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 44. sırada yer aldı. Konut satışlarında, İstanbul 20 bin 412 konut satışı ve yüzde 18,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 10 bin 207 konut satışı ve yüzde 9,2 pay ile Ankara, 6 bin 618 konut satışı ve yüzde 5,9 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 46 ile Hakkari, 50 ile Tunceli ve 73 ile Bayburt olarak gerçekleşti.

Amasya'da ipotekli konut satış sayısı bir yılda yüzde 60,0 artarak 96 olarak gerçekleşti

Amasya'da ipotekli konut satışları sayısı 96 olarak gerçekleşti. Türkiye'de ipotekli konut satışları içerisinde Amasya'nın payı yüzde 0,4 ile 44. sırada yer aldı. Türkiye'de toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 18,2 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 4 bin 146 konut satışı ve yüzde 20,5 pay ile ilk sırada yer aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu iller 5 konut ile Bayburt, 8 konut ile Bingöl ve Tunceli oldu.

Amasya'da diğer konut satış sayısı bir yılda yüzde 16,1 azalarak 381 olarak gerçekleşti

Amasya'da diğer satış türleri sonucunda 381 konut el değiştirdi. Türkiye'de toplam konut satışları içinde diğer satış türlerinin payı yüzde 81,8'dır. Amasya'da diğer konut satış türlerinde Türkiye'deki konut satışlarından yüzde 0,4'lik pay alarak 46. sırada yer aldı. Diğer konut satışlarında İstanbul 16 bin 266 konut satışı ve yüzde 17,8 pay ile ilk sıraya yerleşti. Ankara 7 bin 944 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 5 bin 353 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 36 konut ile Hakkari oldu.

Amasya'da 477 konut satışının, 203'ü ilk satış, 274'ü ise ikinci el satış olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde 111 bin 480 konut satışının 34 bin 69'u (yüzde 30,6) ilk satış, 77 bin 411'i ise (yüzde 69,4) ikinci el satış olarak gerçekleşti. Amasya'da ise 477 konut satışının 203'ü (yüzde 42,6) ilk satış, 274'ü ise (yüzde 57,4) ikinci el satış olarak gerçekleşti. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı