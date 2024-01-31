Altıeylül Belediyesi'nden Yarıyıl Etkinlikleri

Altıeylül Belediyesi'ne bağlı Sultan Abdülhalid Han Gelişim Merkezi'nde 6 gün boyunca film gösteriminde 9 bin kişi ağırlanırken, Hasan Can Kültür Merkezi'nde de tiyatro etkinliklerinde 29 Ocak tarihinden bu güne kadar 4 bin 500 kişiye hizmet verdi.

Başkan Avcı: Çocuklarımızın mutluluğu her şeyden daha önemli

Altıeylül Belediyesi yarıyıl etkinlikleri dolu dolu geçiyor. Altıeylül'de çocukların ve gençlerin mutlu olması için sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini ifade eden Başkan Avcı, "Çocuklarımızın mutluluğu her şeyden önemli. Yapmış olduğumuz etkinliklerle tatil boyunca güzel vakit geçirmeleri için ekibimizle birlikte hareket ettik. Tiyatro etkinliklerimiz 3 Şubat tarihine kadar Hasan Can Kültür Merkezi'nde ve buz pateni pisti eğlencesi de 18 Mart tarihine kadar Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi'nde devam edecek" dedi.

Altıeylül Belediyesi Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi'nde çocuklara ve yetişkinlere sinema etkinliklerinin ardından 3 Şubat tarihine kadar Hasan Can Kültür Merkezi'nde sürecek olan tiyatro etkinlikleriyle çocuklar ve aileleri dolu dolu bir yarıyıl tatili geçiriyor.

Çocuklar ve gençler buz patenini sevdi

Sinema ve tiyatro etkinliklerinin yanı sıra Altıeylül Belediyesi Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi'nin bahçesine kurulan buz pateni pistinde de 19 Ocak tarihinden bugüne kadar 4 bin 500 kişiye hizmet verirken, buz pateni pisti 18 Mart tarihine kadar çocuklara ve gençlere açık kalacak.

Vatandaşlar belediyenin yapmış olduğu faaliyetlerden memnun

Gösteri sonunda düşüncelerini paylaşan veliler ve çocuklar, etkinlikten duydukları memnuniyeti ifade ederek Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'ya ve ekibine teşekkür ettiler. Buz pateni, sinema ve tiyatro etkinlikleriyle güzel bir yarıyıl tatili geçirdiklerini ifade eden veliler, "Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte dolu dolu yapılan etkinliklerle çocuklarımız mutlu bir yarıyıl talini geçirme fırsatı buldu. Altıeylül Belediye Başkanımız Hasan Avcı'ya bizlere ve çocuklarımıza bu denli güzel bir organizasyon hazırladıkları için teşekkür ederiz. Çocuklarımız buz pistinde kayma deneyimi yaşarken sinema ve tiyatro etkinlikleriyle de zaman geçirme fırsatı buldu" diye konuştu.

Çocuklar ve gençler aileleriyle dolu dolu zaman geçirdi

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, "Vatandaşlarımız için personelimizle birlikte var gücümüzle çalışıyoruz. Yarıyıl etkinlikleri çerçevesinde 2. Gündoğan Mahallesi yer alan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi'nde 1 hafta boyunca sinema etkinliğimizle çocuklarımızı ve ailelerini ağırlamanın mutluluğunu yaşadık.

Başkan Avcı: Tiyatro etkinliklerimiz 3 Şubat tarihine kadar devam edecek

Yarıyıl tatilinin ikinci haftasında da Belediyemize bağlı Hasan Can Kültür Merkezi'nde tiyatro etkinliklerimiz devam edecek. Çocuklarımıza ve yetişkinlere hitap edecek olan tiyatro etkinlikleri 3 Şubat Cumartesi günü son bulacak. Sosyal ve Eser Belediyeciliği anlayışıyla hareket etmiş olduğumuz Altıeylül'de tatil boyunca çocuklarımız aileleriyle birlikte vakit geçirme fırsatı buldu" diye konuştu. - BALIKESİR